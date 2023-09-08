Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için mutlaka yiyin! İki yemek kaşığı bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendiriyor

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri gibi birtakım faktörler, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Böylece vücudun direnci düşerek hastalık ve salgınlara yol açabilir. Etkisi genellikle solunum yolu enfeksiyonu şeklinde görülmekle birlikte astım, kronik bronşit, sinüzit ve koah olarak da ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan ve zarar görmesini engelleyen sisteme denilir. Bağışıklık sisteminin bozulması, vücudu hastalıklara karşı korumasız hale getirir. Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için vücudun direncini artırılmalıdır. Vücudun direncini artırmak için de dengeli ve doğru besinler tüketilmelidir.
Demir eksikliği, bağışık sisteminin zayıflamasına neden olur. Pekmez tüketmek, demir eksikliğinin önlenmesi için birebirdir. Pekmez, antioksidan ve antisionin bakımından zengin bir kaynaktır. Demir eksikliği esnasında hücreler yeterli miktarda oksijen alamadığı için hücrenin içerisindeki biriken serbest zararlı maddelerin temizlenmesi mümkün değildir. Böylece bağışıklık sistemi zayıf düşer ve enfeksiyonlara karşı uygun ortam oluşur.
Pekmez yemek, vücuttaki demir eksikliğini yok ederek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için nezle ve grip gibi enfeksiyonlara karşı da koruyucu etkisi vardır. Özellikle soğuk havalarda pekmez yemek, vücudun ısı dengesini koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hasta olmamak ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için 2 yemek kaşığı pekmez yemek birebirdir.
İNATÇI ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESİYOR
İçerisindeki antioksidanlar sayesinde vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur.
Pekmez tüketmek; bronşit ve astıma karşı iyi gelir. İnatçı öksürüğün geçmesini sağlar ve balgam söktürür.
Potasyumu sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak tansiyonun dengelenmesini sağlar.
Kemiklerin sağlığı ve gelişimini olumlu şekilde etkiler.
Pekmez yemek; kişiye enerji vererek zinde kalmasını sağlar.
Uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için pekmezin yanı sıra bal da tüketilmesini önermektedir.
Bal ve pekmez; demir, potasyum, sodyum, klorür, fosfat, magnezyum ve kalsiyum minerallerini barındırır. B1, B2, B3, B5 ile B6 vitaminleri bakımından zengindirler bu nedenle antiseptik ve antibakteriyel özellikleri bulunur. Bal tüketmek, enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Aç karnına ya da kahvaltıda bir çay kaşığı bal tüketmek vücudu korur.
Vücutta D vitaminin eksik olması, bağışıklık sistemini zayıflamasına neden olur, enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır. Bu nedenle yumurta, süt ve yağlı balıklar tüketmeye önem verilmelidir.
Çinko, bağışıklık sistemindeki hücrelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için önem taşır ve bağışıklık sistemini destekler. Yeterli oranda çinko bulunan besinler tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko bağışıklık sisteminin hücre fonksiyonu için önemlidir. Çinko içeren besinler; hindi, tavuk, kabak çekirdeği, yer fıstığı, badem, ıspanak, roka, pazı, bamya, mantar, susam şeklindedir.
Bağışıklık sistemini güçlendiren diğer besinler ise şöyle;
RÜŞEYM
Buğdayın en tepesinde yer alan kısımdır. İçerisindeki antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve yaşlanmanın etkilerini geciktirir. Barındırdığı E vitamininin antioksidan özelliği sayesinde çocukların bağışıklık sistemini koruyup hastalıklara karşı koruma sağlar. Kasın oluşma sürecini hızlandırarak bağışıklığı güçlendirir. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi yaşatır. Kan basıncının dengelenmesini sağlar, kalbi korur ve kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.
KETEN TOHUMU
Keten tohumu, keten bitkisinden elde edilir. İçerisinde antioksidan, protein, lif, çeşitli türlerde vitamin ve mineraller yer alır. Antioksidan açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini destekler böylece hastalıklarla mücadele eder. Keten tohumu; cilt, kolon, akciğer kanseri gibi kanser çeşitlerine karşı bağışıklığı destekler.
MAYDANOZ
Maydanoz, içerisinde yer alan askorbit isimli asit sayesinde vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar. A, C, K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler, güçlendirir. Diyabetli kişilerin kan şekeri seviyesini düşürebilir, böbrek taşı problemine yardımcı olur, idrar söktürücü özelliği vardır.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini, antioksidan özellikler taşıyan antosiyanin isimli flavonoid çeşidi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Flavonoidler aracılığıyla solunum yolunun bağışıklık sistemini savunmasında etkilidir. Yaban mersini tüketmek; soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu kapma olasılığını düşürür.
KEFİR
Kefir, yararlı canlı bakteri kültürlerini içeren bir içecektir. Düzenli olarak kefir tüketmek; vücudun bakterilerle savaşmasını ve antioksidan aktivitenin artırılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bağırsak sağlığını ve bağışıklık sistemini olumlu anlamda etkileyebilir.
BAL KABAĞI
Bal kabağının içerisinde yer alan B15 minerali, antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. C vitamini sayesinde de bağışıklık sistemini güçlendirip virüslere ve soğuk algınlığına karşı korur.
ZENCEFİL
Zencefil tüketmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Enfeksiyonlara karşı oluşacak tepkilerin hızlanmasına destek olur. Zencefilin anti-inflamatuar etkisi vardır bu sayede soğuk algınlığının ortaya çıkardığı şikayetleri azaltır.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve vücudu hastalıklara karşı korur. Obezite başta olmak üzere birçok faktör, bağışıklık sisteminin zayıflatır ve hastalıklara karşı vücudun direncini düşürür. İçerisinde yer alan kurkumin isimli madde, obeziteyi önler böylece bağışıklık sisteminin de korunmasına yardımcı olur.