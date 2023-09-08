Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için mutlaka yiyin! İki yemek kaşığı bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendiriyor

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan; sıcaklık farkları, nem, güneş ışınlarının etkisindeki değişimler genel sağlığı olumsuz anlamda etkileyen faktörler arasındadır. Mevsim geçişlerinin etkilerinden korunup hasta olmamak için beslenme listenize eklemeniz gereken birtakım besinler bulunuyor. Bu besinler bağışık sisteminin demir gibi olmasını sağlayıp savunma kalkanı oluşturuyor. İşte bağışıklığınızı zımba gibi yapacak mucizevi besinler ve etkileri…

Giriş Tarihi: 08.09.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 09:37 PAYLAŞ ABONE OL

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri gibi birtakım faktörler, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Böylece vücudun direnci düşerek hastalık ve salgınlara yol açabilir. Etkisi genellikle solunum yolu enfeksiyonu şeklinde görülmekle birlikte astım, kronik bronşit, sinüzit ve koah olarak da ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan ve zarar görmesini engelleyen sisteme denilir. Bağışıklık sisteminin bozulması, vücudu hastalıklara karşı korumasız hale getirir. Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için vücudun direncini artırılmalıdır. Vücudun direncini artırmak için de dengeli ve doğru besinler tüketilmelidir.

Demir eksikliği, bağışık sisteminin zayıflamasına neden olur. Pekmez tüketmek, demir eksikliğinin önlenmesi için birebirdir. Pekmez, antioksidan ve antisionin bakımından zengin bir kaynaktır. Demir eksikliği esnasında hücreler yeterli miktarda oksijen alamadığı için hücrenin içerisindeki biriken serbest zararlı maddelerin temizlenmesi mümkün değildir. Böylece bağışıklık sistemi zayıf düşer ve enfeksiyonlara karşı uygun ortam oluşur.