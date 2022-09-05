Mevsimsel depresyon yaşıyor olabilirsiniz! Eğer sizde de bu belirtiler varsa...

Mevsimsel depresyonun sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabileceğini kaydeden Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, "Havadaki bu değişimler bizlerin de ruhsal değişimler yaşamasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda hava sıcaklığının ve gün ışığının insan psikolojisine etkileri olduğu bilinmektedir" diye konuştu.

HAVA DURUMUNUN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ

Havalardaki ani değişimler sonucunda biyolojik ve ruhsal değişimler Yaşandığını söyleyen Küçük, "Kış aylarında daha yorgun, düşük enerjili ve yüksek kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederken, bahar aylarında bitkilerde de olduğu gibi daha canlı, enerjimizin daha yüksek ve daha az kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederiz. Havadaki ani değişimler sonucunda: depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık veya çatışmaya meyilli olma durumu, yorgunluk hali, eklem ve baş ağrıları, uykuya dalmada problemler veya aşırı uyuma, yeme değişimleri gibi kişiden kişiye farklılık gösteren durumlar ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Genelde yağmurlu, kapalı havalarda insanların enerjisinin azalmış, daha içe dönük ve karamsar bir ruh hali içerisinde olduklarını, aşırı sıcak havalarda da çatışma içerisine daha çabuk giren, sabırsız, halsiz ve yorgun bir ruh hali içerisinde olduklarını bilinmektedir. Güneşli, açık, temiz bir havanın insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Dünyanın en büyük enerji kaynağı olan güneş bizlerin de biyolojik ve ruhsal durumlarını etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda güneş ışığının vücudumuzdaki serotonini artırdığı bilinmektedir."