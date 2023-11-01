Meyve değil antibiyotik! Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de cildi onarıyor

NAR TÜKETEN KİŞİLERİN HAFIZASI…

Yapılan araştırmalara göre, düzenli bir biçimde nar tüketen kişilerde hafıza ve bilişsel işlevlerin güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketilen besinlerden kaynaklanan unutkanlık ve odaklanma sorunlarına karşın nar tüketmek, bilişsel işlevlerin güçlenmesini sağlayabilir.

Ayrıca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara sahip kişilerin, bu hastalıkların erken evrelerinde nar tüketmesi; hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.