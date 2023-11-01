Meyve değil antibiyotik! Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de cildi onarıyor

Narın içeriğinde A vitamini, C vitamini, B ve K vitaminleri, kalsiyum, demir ve potasyum yer alır. Nar, antibiyotik oranı en yüksek meyvelerden birisidir. Bir adet nardan meydana gelen nar suyu, ihtiyaç duyulan günlük C vitamini olduğu ihtiyacının yüzde %40'ından fazlasını karşılayabilir.
KANSER ÇEŞİTLERİNE KARŞI KORUR
C vitaminin antioksidan özelliği bulunur, bu sayede her çeşit enfeksiyonla mücadele eder. Oksidatif hasarın meydana gelmesini önleyerek kanser çeşitlerine karşı vücudu korur.
Yüksek derecede lif içerir bu sayede uzun süre boyunca tokluk hissi oluşturur ve diyet yapan kişilerin tüketerek zayıflama sürecine yardımcı olabilir.
HÜCRE HASARINI ENGELLER
Nar tohumlarının parlak ve canlı görüntüsü, polifenol isimli bileşiklerden kaynaklanır. Bu bileşikler, serbest radikallerin uzaklaştırılmasında, hücre hasarının engellenmesinde ve inflamasyonun azaltılmasında etkilidir.
CİLDİ ONARIR
Nar tüketmek; güneş yanıklarına yol açan serbest radikallerin durdurulması konusunda etkilidir. Ayrıca narın içeriğinde yer alan antioksidanlar cilt tümörlerinin önlenmesinde rol oynar. Narın çekirdeklerinde yer alan vitamin, mineraller ve antioksidanlar; cildin güzelleşmesini sağlayarak yaşlılık belirtilerini azalmasında etkili olur. Düzenli bir biçimde nar suyu tüketerek yüzde yer alan sivilcelerin kısa sürede geçmesini sağlayabilirsiniz.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEDE ETKİLİ
Nar, içeriğinde yer alan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı koruma sağlamada etkilidir. Narda bulunan antosiyanin isimli bileşen, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar. Böylece grip gibi hastalıklardan kansere karşı pek çok hastalığa karşı korur. Kış aylarında nar tüketmek; bağışıklık sisteminin direncinin artırılmasını sağlar ve grip olmuş kişilerin, kısa süre içerisinde hastalığı atlatmasında rol oynar.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Nar, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Nar tüketmek; dokulara gerekli oranda kan ve oksijenin ulaşmasında etkilidir ve kalp krizine karşı koruma sağlar.
Narın tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur, yüksek kan basıncına sahip kişilerin tansiyonun düşmesini sağlar. Ayrıca kansızlıktan kaynaklanan düşük tansiyonu bulunan kişilerin, tansiyonun dengelenmesinde rol oynar.
Nar suyu içen kişilerde kötü kolesterol (LDL) alımı azalır ve iyi kolesterol (HDL) aktivitesi artar. Çalışmalara göre, damarlarda plak oluşturan köpük hücrenin meydana gelmesini azaltmada rol oynar.
NAR TÜKETEN KİŞİLERİN HAFIZASI…
Yapılan araştırmalara göre, düzenli bir biçimde nar tüketen kişilerde hafıza ve bilişsel işlevlerin güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketilen besinlerden kaynaklanan unutkanlık ve odaklanma sorunlarına karşın nar tüketmek, bilişsel işlevlerin güçlenmesini sağlayabilir.
Ayrıca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara sahip kişilerin, bu hastalıkların erken evrelerinde nar tüketmesi; hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.
SİNDİRİM PROBLEMLERİNİ ENGELLEYEBİLİR
Narın önemli derecede posa içeriği bulunur. Ortalama olarak bir kase kadar narda, 7 gram posa bulunur. Bu oran ise gün içerisinde ihtiyaç duyulan oranın neredeyse üçte birinin karşılanmasını sağlar. Böylece düzenli bir biçimde nar tüketmek; şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim problemlerini engelleyebilir.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Kalp hastası, hipertansiyonu ya da başka hastalıklar için sürekli olarak ilaç kullanan kişilerin mutlaka bir doktora danışması gerekir.