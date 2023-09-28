Meyve değil ilaç! Antikanser etki gösteren bu besinden her gün 5 tane yerseniz...

Mürdüm eriği; A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E ve K vitaminlerini içerir. Mürdüm eriğinin suyundaki diğer temel besinler; beta-karoten, manganez, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko ve demir şeklindedir. Sağlık için faydalı ve sert çekirdekli bir meyvedir. Bağışıklık ve sindirim sisteminin desteklenmesini sağlar.
Taze olarak tüketilmesinin yanı sıra haşlanmış olarak komposto şeklinde ya da yemeklerde kullanılabilir.
5 adet mürdüm eriğinde yaklaşık olarak 60 mikrogram K vitamini yer alır. Bu oran günlük alınması gereken K vitamininin yarısını karşılar.
Mürdüm eriği tüketmek; içerdiği antioksidanlar sayesinde bazı hastalıkların riskini azaltabilir. Mürdüm eriği, hücresel hasara yol açabilecek serbest radikallerin uzaklaştırılmasına ya da etkisiz hale getirilmesine destek olan bileşikler içerir, idrar söktürür. Güçlü bir antioksidan olduğu için birçok hastalığın engellenmesine yardımcı olur.
Yapılan bir çalışma, mürdüm eriğinde yer alan fitobesinlerin antikanser olabileceğini göstermiştir. Mürdüm eriğinin içeriğindeki K vitamini, kanser hücrelerini engelleyerek kansere karşı koruma sağlayabilir.
İçeriğindeki C vitamini; bağışıklık sistemini desteklemesinin yanı sıra saç, cilt, eklem ve gözler için pek çok fayda sağlar. Saç ve tırnakların sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bağırsakların hareketlenmesini sağlayarak kabızlık ve mide sorunlarının hafiflemesine destek olabilir
Zengin C vitamini oranıyla bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlar.
İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalbin korunmasını sağlar.
Metabolizmanın hızlandırılmasını sağlayarak toksinlerin vücuttan hızlı bir biçimde atılmasını sağlar.
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye destek olur.
Kalori değeri düşük olduğu için diyet listelerinde kullanılabilir.
Düzenli bir biçimde mürdüm eriği tüketmek kötü kolesterolün düşmesine yardım eder.
K VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?
K vitamini, yağda eriyen bir vitamin çeşididir. Kanın akışkanlığını kontrol eder ve kanın pıhtılaşmasında etkilidir.
Kalp rahatsızlığı tehlikesini azaltır ve kemik sağlığını olumlu şekilde etkiler.
Yapılan çalışmalara göre yetersiz K vitamini alımı ile osteoporoz arasında bağlantı olduğu gözlemlendi.
Bir başka çalışmaya göre ise K vitaminin kemikleri korumayı sağladığı, kemik yoğunluğunu iyi şekilde etkilediğini ve kırık riskini düşürdüğü sonucuna ulaşıldı.
K vitamini, arterlerde minerallerin birikmesini engelleyerek kan basıncını düşürür. Böylece kalp, serbest bir biçimde kan pompalayabilir.
Gerekli miktarda K vitamini almak, inme riskinin ortaya çıkmasını azaltabilir.
K VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER