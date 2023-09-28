Meyve değil ilaç! Antikanser etki gösteren bu besinden her gün 5 tane yerseniz...

Dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni, beraberinde sağlıklı bir vücudu ve yaşamı getirir. Vücudun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan besinleri karşılamak gerekir. Yapılan araştırmalar, bu besinden 5 tane tüketildiğinde günlük ihtiyaç duyulan K vitamininin yarısının karşılandığını aynı zamanda kansere karşı koruduğunu gösterdi. İşte ilaç gibi etki eden mucizevi besin…

Giriş Tarihi: 28.09.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 09:44 PAYLAŞ ABONE OL

Mürdüm eriği; A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E ve K vitaminlerini içerir. Mürdüm eriğinin suyundaki diğer temel besinler; beta-karoten, manganez, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko ve demir şeklindedir. Sağlık için faydalı ve sert çekirdekli bir meyvedir. Bağışıklık ve sindirim sisteminin desteklenmesini sağlar.

Taze olarak tüketilmesinin yanı sıra haşlanmış olarak komposto şeklinde ya da yemeklerde kullanılabilir. 5 adet mürdüm eriğinde yaklaşık olarak 60 mikrogram K vitamini yer alır. Bu oran günlük alınması gereken K vitamininin yarısını karşılar.