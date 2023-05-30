Mide ağrısını tek lokmasıyla kesiyor! Reflünün doğal ilacı: Ne ağrı bırakıyor ne de bulantı

Bu semptomlara sebep olan yaşam tarzı alışkanlıkları, vücuttaki değişkenler olmak üzere birçok faktör bulunuyor. Bu nedenle reflüyle mücadele etmek için öncelikle altta yatan sebebi öğrenmek adına doktora başvurmanız gerekiyor. İşte reflüye sebep olan bazı faktörler;
Aşırı yeme: Büyük öğünler yemek, LES üzerinde baskı oluşturarak, gevşemesini ve mide asidinin yedeklenmesini sağlar.
Yağlı veya baharatlı yiyecekler yemek: Yağlı ve baharatlı yiyecekler yemek borusunu tahriş edebilir ve aside karşı daha duyarlı hale getirebilir.
Hamilelik: Hamilelik sırasında, progesteron hormonu LES'i gevşetebilir ve mide asidinin yedeklenmesine izin verme olasılığını artırır.
Hiatal herni: Hiatal herni, midenin bir kısmının göğsü karın bölgesinden ayıran bir kas olan diyaframdan yukarı doğru itildiği bir durumdur. Bu, LES'e baskı uygulayabilir ve gevşeme olasılığını artırabilir ve mide asidinin geri gelmesine izin verebilir.
Bazı ilaçlar: Aspirin, ibuprofen ve steroidler gibi bazı ilaçlar yemek borusunu tahriş edebilir ve aside karşı daha duyarlı hale getirebilir.
REFLÜDEN KURTULMAK İÇİN TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER
Kepekli tahıllar: Kepekli tahıllar, mide asidini bağlamaya ve yemek borusuna geri dönmesini önlemeye yardımcı olabilecek iyi bir lif kaynağıdır. Bazı iyi seçenekler arasında yulaf ezmesi, kahverengi pirinç ve kinoa bulunur.
Meyve ve sebzeler: Meyve ve sebzeler ayrıca iyi bir lif kaynağıdır ve mide asidini nötralize etmeye de yardımcı olabilirler. Bazı iyi seçenekler arasında muz, elma, havuç ve kereviz bulunur.
Protein: Tok hissetmenize yardımcı olabilir, bu da geri akışa katkıda bulunabilecek aşırı yemek yemenizi önlemeye yardımcı olabilir. Bazı iyi seçenekler arasında tavuk, balık ve tofu bulunur.
Yoğurt: Yoğurt, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek iyi bir probiyotik kaynağıdır. Enflamasyon reflü semptomlarına katkıda bulunabilir.
Zencefil: Zencefil, her ikisi de reflü semptomları olabilen mide bulantısı ve kusma için doğal bir ilaçtır. Zencefili yemeklerinize katabilir veya çay olarak içebilirsiniz.
REFLÜDEN UZAK DURMAK İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETMEYİN
Turunçgiller: Turunçgiller asidiktir ve yemek borusunu tahriş edebilir.
Kahve ve alkol: Kahve ve alkol, yemek borusunun alt sfinkterini gevşetebilir ve bu da mide asidinin yemek borusuna geri dönmesine izin verebilir.
Baharatlı yiyecekler: Baharatlı yiyecekler yemek borusunu tahriş edebilir ve mide yanmasına neden olabilir.
Yağlı yiyecekler: Yağlı yiyecekler sindirimi yavaşlatarak reflü riskini artırabilir.
Çikolata: Çikolatanın yağ oranı yüksektir ve bazı insanlarda mide yanmasını tetikleyebilir.
Sık sık mide ekşimesi yaşıyorsanız, altta yatan herhangi bir tıbbi durumu ekarte etmek için bir doktora görünmek önemlidir. Doktorunuz semptomlarınızı yönetmenize yardımcı olması için kilo vermek, sigarayı bırakmak ve belirli yiyeceklerden kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri de önerebilir.