Mide ağrısını tek lokmasıyla kesiyor! Reflünün doğal ilacı: Ne ağrı bırakıyor ne de bulantı

Bu semptomlara sebep olan yaşam tarzı alışkanlıkları, vücuttaki değişkenler olmak üzere birçok faktör bulunuyor. Bu nedenle reflüyle mücadele etmek için öncelikle altta yatan sebebi öğrenmek adına doktora başvurmanız gerekiyor. İşte reflüye sebep olan bazı faktörler;

Yağlı veya baharatlı yiyecekler yemek: Yağlı ve baharatlı yiyecekler yemek borusunu tahriş edebilir ve aside karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Hiatal herni: Hiatal herni, midenin bir kısmının göğsü karın bölgesinden ayıran bir kas olan diyaframdan yukarı doğru itildiği bir durumdur. Bu, LES'e baskı uygulayabilir ve gevşeme olasılığını artırabilir ve mide asidinin geri gelmesine izin verebilir.

Bazı ilaçlar: Aspirin, ibuprofen ve steroidler gibi bazı ilaçlar yemek borusunu tahriş edebilir ve aside karşı daha duyarlı hale getirebilir.