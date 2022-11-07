Midede dayanılmaz ağrılara neden oluyor! Sağlıklı sanılan o besin…

Asit geriye, yani yemek borusuna doğru aktığından, yutkunmak zor olabilir ve boğazda bir yumru varmış hissi olabilir. Ancak semptomlar burada da bitmez ve vücudun diğer kısımlarına da yayılır. İyi bir gece uykusuyla önünüzdeki en büyük engel reflü de olabilir. Uzmanlara göre reflü, uykuyu bozabilir, astımı daha da kötüleştirebilir ve öksürüğe neden olabilir . Bu nedenle, özellikle reflünüzü daha da kötüleştirebilecek bu yiyeceklerden uzak durmanız önerilmektedir.