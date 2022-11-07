Midede dayanılmaz ağrılara neden oluyor! Sağlıklı sanılan o besin…

Asit geriye, yani yemek borusuna doğru aktığından, yutkunmak zor olabilir ve boğazda bir yumru varmış hissi olabilir. Ancak semptomlar burada da bitmez ve vücudun diğer kısımlarına da yayılır. İyi bir gece uykusuyla önünüzdeki en büyük engel reflü de olabilir. Uzmanlara göre reflü, uykuyu bozabilir, astımı daha da kötüleştirebilir ve öksürüğe neden olabilir . Bu nedenle, özellikle reflünüzü daha da kötüleştirebilecek bu yiyeceklerden uzak durmanız önerilmektedir.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
İster sağlıklı yağlar ister pek de sağlıklı olmayan yağlar tüketiyor olun, bu tip gıdalar mide sorunları yaşamanıza ortam oluşturabilir. Kızarmış ve yağlı yiyecekler alt özofagus sfinkterinin (LES) gevşemesine ve nihayetinde görevini gerektiği gibi yerine getirmemesine neden olur. Bu alan, yemek borusunu mideden ayıran bir kas demetidir. Daha spesifik olarak, midenizde biriktikten sonra yiyeceklerin geri dönmesini önlemek için yemek borusunun altını kapatması gerekir.
Ancak yağlı ve kızarmış yiyecekler, alt özofagus sfinkterinin düzgün şekilde sıkılmamasına neden olabilir ve bu da mide asidinin yemek borusuna geri dönmesine neden olabilmektedir.
Patates kızartması, kızarmış tavuk gibi yiyecekler aslında vücudunuzdaki bu alanı hareketsiz hale getirir. Kızarmış yiyeceklerin sindirimi de uzun sürüyor, bu yüzden midede uzun süre kalıyorlar ve reflü semptomlarının da daha uzun sürmesine neden olurlar.
SÜT ÜRÜNLERİ
Yüksek ila tam yağlı süt ürünleri yemek, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir, ancak reflüden muzdarip olanlar, özofaguslarının aşındığını hissetmeden bu ürünlerin faydalarını görmekte zorlanırlar.
Bu durum yine yüksek yağ içeriği ile ilgilidir. İnek sütünde bulunan var olan laktoz seviyelerinin (süt ürünlerinde gaz, şişkinlik ve tıkanıklığa neden olabilen şeker) aksine buna sahip olmayan süt alternatifleri vardır. Daha düşük laktoz içeriğine sahip süt, bu hassas alana daha az baskı uygular ve mide ağrısı yaşamaktan sizi kurtarır.
ÇİKOLATA
Kalp dostu bitter çikolata bile asidin yukarı doğru taşmasına neden olur. Sebebi ise içerdiği metilksantinlerdir. Bunlar, merkezi sinir sistemine etki eden ve LES'deki düz kas dokusunun gevşemesine neden olan doğal olarak içerisinde bulunan maddelerdir.
Yağlı ve kızarmış yiyeceklere benzer şekilde, kakao da LES'i zayıflamasına neden olmaktadır. Çikolatadaki iki tür metilksantin ise kafein ve teobromindir. Çikolatayı yediğinizde size iyi hissettiren de aslında bu uyarıcı maddelerdir.
GAZLI İÇECEKLER
Şeker içeren gazlı içeceklerde olduğu gibi diyet içecekler de bazı ciddi özofagus rahatsızlığına neden olur. Bu asitli içeceklerin içindeki karbonatlı baloncuklar midenin içinde genişler ve kırılgan LES kaslarınızın hemen altında fazladan bir baskı oluşmasına neden olur.
Bu içecek midedeki geri akışı tetiklemenin yanı sıra gazlı içecekler şişkinliğe ve geğirmeye neden olabilir. Gazlı içecekleri salatalık, zencefil veya limon gibi bir seçenek ile doldurulmuş sade su ile değiştirmek, genel sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.
KAHVE
Sabahları uyanmak için bir fincan kahve içmek sağlığınız için çok da iyi bir tercih olmayabilir. Kahve içmeyi seviyor olsanız da bu içeceğin asidik doğası reflü semptomlarını şiddetlendirebilir. Eğer bir fincan kahve içtikten sonra mide ağrısı yaşıyorsanız onun yerine yeşil çay tüketmeyi tercih edebilirsiniz.