Midedeki bu ağrı kanserin habercisi! Hazımsızlık sanmayın...

Tuz, kanserin, özellikle mide kanserinin görülme riskini artırabilir. American Institute for Cancer Research'e (AICR) göre, yüksek tuz alımı mide zarına zarar verebilmektedir. O nedenle en kısa sürede azaltılması önerilir.

TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Her gün en az beş porsiyon çeşitli taze meyve ve sebze yemek, sağlıklı bir alışkanlıktır ve midenizin sağlığını da korumanıza yardımcı olur.

KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Örneğin jambon, pastırma ve salam ile birlikte kırmızı ve işlenmiş et, sığır eti ve kuzu eti alımınızı azaltın.