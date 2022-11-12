Midedeki bu ağrı kanserin habercisi! Hazımsızlık sanmayın...

Mide kanseri, mide zarından gelişen bir kanserdir. Ve erken belirtileri arasında mide ekşimesi veya asit reflüsü olabilir. Diğer belirtileri arasında ise şunlar yer almaktadır;
YUTMA SORUNLARI
Diğer bir erken gösterge, yutma güçlüğü olarak bilinen bir durum olan yiyecekleri yutarken yaşanan sorundur.
HASTA HİSSETMEK VE MİDE BULANTISI
Hasta hissetmek yaygın bir şikayettir. Ama aynı zamanda daha ciddi bir şeyin de göstergesi olabilir. Bulantı, mide kanserinin bir başka olası erken belirtisidir. Kan kusmak acil aksiyon alınması gereken bir durumdur.
HAZIMSIZLIK
Düzenli olarak hazımsızlık yaşamak, çok fazla geğirme ve sadece küçük bir yemek yedikten sonra bile oluşan tokluk hissi, bir şeylerin yanlış olduğunun potansiyel işaretleridir.
İŞTAH KAYBI
Mide kanserinin erken belirtileri iştah kaybı ve istenmeyen kilo kaybı da yer alır.
KARIN AĞRISI
Mide bölgesinin üst yarısındaki rahatsızlık veya ağrı mide kanserinin başladığını gösterebilir. Karnınızda oluşan bir yumru her zaman araştırılmalıdır.
YORGUN HİSSETMEK
Yorgun veya zayıf hissetmek veya enerjinizin olmaması -belki de çok az kırmızı kan hücresine (anemi) sahip olmanın bir sonucu olarak- bir şeylerin yolunda gitmediğinin açık bir işaretidir. Bu semptomların çoğu, viral enfeksiyon veya ülser gibi diğer bozuklukların göstergesidir. Ancak semptomlarınız değişirse, kötüleşirse veya sizde soru işaretleri oluşturuyorsa bir doktora danışmanız önemlidir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Herkes mide kanserine yakalanabilirken, 50 yaşın üzerinde ve erkek bireylerde hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir.Massachusetts Institute for Technology'deki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, bu farklılık, erkekler ve kadınlar arasındaki temel biyolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
HELİCOBACTER PYLORİ (H. pylori)
Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisi ile uzun süreli enfeksiyon, mide kanseri geliştirme ihtimalini artırabilir.
KRONİK MİDE RAHATSIZLIKLARI
Gastroözofageal reflü hastalığı da dahil olmak üzere görünüşte alakasız mide rahatsızlıkları mide kanserinin başlamasını teşvik edebilir.
GASTRİT
Gastrit, zarar gördükten sonra midenin astarı iltihaplandığında ortaya çıkar. Kontrol altında tutulmazsa, bu durum kanserin gelişiminde de bir faktör olabilir.
KANSERDE AİLE ETKENİ
Mide kanseri olan bir erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz veya ebeveyniniz varsa, hastalığın sizde de bulunma riski artar.
KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN
Mide kanseri her zaman önlenemez. Ancak ortaya çıkma riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler bulunuyor. Sigara içiyorsanız, hemen bırakmanız kansere yakalanma riskinizi azaltacaktır.
KİLO VERİN
Kilo vermek, kanser de dahil olmak üzere çok sayıda ciddi rahatsızlığın başlamasını engellemenin etkili bir yoludur.
TUZ ALIMINI AZALTIN
Tuz, kanserin, özellikle mide kanserinin görülme riskini artırabilir. American Institute for Cancer Research'e (AICR) göre, yüksek tuz alımı mide zarına zarar verebilmektedir. O nedenle en kısa sürede azaltılması önerilir.
TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİN
Her gün en az beş porsiyon çeşitli taze meyve ve sebze yemek, sağlıklı bir alışkanlıktır ve midenizin sağlığını da korumanıza yardımcı olur.
KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN
Örneğin jambon, pastırma ve salam ile birlikte kırmızı ve işlenmiş et, sığır eti ve kuzu eti alımınızı azaltın.