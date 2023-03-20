Migren Belirtileri - Sinüzit, Göz ve Strese Bağlı Migren Atağı Belirtileri Nelerdir, Nasıl Başlar?

Tüm migren belirtileri yaşamı olumsuz etkiler. Sinüzit migren belirtileri nelerdir ve olup olmadığını nasıl anlarız diyenler için semptomlar burun bölgesinde daha belirgin olarak görülür. Strese bağlı migren ağrısı nerelere vurur, bu en çok baş ve çevresinde görülür. Merak edilen bir diğer nokta ise migren atağı belirtileri neler sorusudur. İlk migren atağı belirtileri nasıl ortaya çıkar? Göz migreni belirtileri arasında neler bulunur?

Migren Belirtileri Nelerdir?

Migren, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrıları olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Vakaların %90'ı birincil baş ağrılarına sahipken, %10'luk bir kısım ise ikincildir. Sekonder migren tipi başka bir hastalığa bağlı olarak gelişen türdür. Hastayı günlük işlerinden bile alıkoyan bu baş ağrıları saatlerce sürebilir. Migrenin tüm belirtileri ise şu şekildedir:

Baş ağrısı (özellikle başın arka kısmı, alın ve kulakların arka kısmı)

Mide bulantısı

Karın kısmında şişlik

Işığa karşı hassasiyet

Kokuya karşı duyarlılık

Depresif ruh hali

Unutkanlık

Kafa karışıklığı

Konsantrasyon bozukluğu

Uyuma isteği

Aşırı neşeli veya aşırı durgun olma hali

Artan iştah

Su içme isteği

Migren Türleri Nelerdir?

Migren belirtilerine göre dört gruba ayrılır. Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

Auralı migren: Görmede bozukluklar meydana gelen bu migren tipinde hasta, renkli lekeler, parlayıp sönen ışıklar ve yamuk çizgiler şeklinde hatlar görür. Ek olarak, kollar ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma, baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve kaslarda güçsüzlük oluşur.

Aurasız migren: Genellikle başın belli bir bölümünü etkiler ve ağrılar 72 saate kadar devam edebilir. Işığa ve sese karşı duyarlı migren türüdür ve aşırı fiziksel aktivite nedeniyle oluşur.

Olası migren: Semptomları migren belirtileri ile birebir örtüşmeyen, ancak aralarında benzerlik bulunan baş ağrısı tipidir.

Kronik migren: Hasta, 1 ayın en az 15 günü baş ağrısı yaşıyor ve ek olarak diğer belirtilerden şikayetçi oluyor ise kronik migrenden bahsetmek mümkündür.

Migren, sıklıkla sinüzit ile karıştırılan bir rahatsızlıktır. Ancak sinüzit, baş ağrısına yol açabilen ayrı bir sağlık sorunudur ve semptomları daha farklıdır.

Migren Nedir ve Neden Olur?

Her insanda meydana gelme nedeni farklı olan migren, beynin içinde yer alan kan damarları ile sinirlerde oluşan değişimlerden dolayı ortaya çıkan baş ağrısıdır. Bu rahatsızlığa sahip olan hastalar, dışarıdaki uyaranlara karşı oldukça hassastırlar ve bunlar baş ağrısını tetikleyen unsurlardır. Örneğin stresten kaynaklanan migrende, ağrılar genellikle alın ve şakaklarda yoğunlaşır. Ayrıca kafada ağırlık hissi, boyun ve omuzlarda hassasiyet görülür. Günümüzde yaygın görülen sağlık problemlerinden biridir. İnsanların %90 gibi büyük bir kısmı, migren kaynaklı baş ağrısı çekmektedir. Cinsiyet ve yaş aralığı fark etmeksizin birçok kişide görülür. Ancak genel olarak ergenlik dönemi ile başlar. Migrene zemin hazırlayan ve atakları tetikleyen faktörler arasında aşağıdakiler bulunur.

Aşırı kafein tüketimi

Alkol kullanımı

Uzun süre aşırı parlak ışıklara maruz kalma

Yüksek oranda yağ içeren işlenmiş gıdalar tüketme

Kadınlarda regl ve hamileliğe bağlı olarak oluşan hormonal düzensizlikler

Aşırı stres ve gerginlik

Vücudun fiziksel aktiviteye bağlı olarak aşırı yorulması

Uyku düzensizliği (çok uyumak veya uykusuz kalmak)

Bazı ilaçların yan etkileri (oral kontraseptifler ile tansiyon ilaçları)

Yoğun olarak parfüm, duman, benzin, boya vb. kokulara maruz kalma

Hava değişimleri (aşırı soğukluk veya aşırı sıcaklık)

Göz Migreni Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Gözlerin yoğun bir şekilde ağrımasına neden olan bir migren türüdür. Her ne kadar tıpta "oküler migren" veya "retina migreni" şeklinde bahsedilse de hastalar, gözlere vuran migren ağrısını tanımlamak için bu ifadeyi kullanır. Ayrı bir migren türü değildir, yalnızca tek taraflı ve şakaklarda yoğunlaşan ağrıların tek bir göze vurması durumudur. Belirtileri arasında şunlar yer alır;

Yoğun göz ağrısı

Görme bozukluğu veya görme kaybı

Gözde kızarma, şişme ve bulanıklık

Gözde parlak ışık çakması

Mide bulantısı ve kusma

Sese ve ışığa karşı hassasiyet