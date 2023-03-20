Migren Belirtileri - Sinüzit, Göz ve Strese Bağlı Migren Atağı Belirtileri Nelerdir, Nasıl Başlar?

Tüm migren belirtileri yaşamı olumsuz etkiler. Sinüzit migren belirtileri nelerdir ve olup olmadığını nasıl anlarız diyenler için semptomlar burun bölgesinde daha belirgin olarak görülür. Strese bağlı migren ağrısı nerelere vurur, bu en çok baş ve çevresinde görülür. Merak edilen bir diğer nokta ise migren atağı belirtileri neler sorusudur. İlk migren atağı belirtileri nasıl ortaya çıkar? Göz migreni belirtileri arasında neler bulunur?
Migren, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrıları olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Vakaların %90'ı birincil baş ağrılarına sahipken, %10'luk bir kısım ise ikincildir. Sekonder migren tipi başka bir hastalığa bağlı olarak gelişen türdür. Hastayı günlük işlerinden bile alıkoyan bu baş ağrıları saatlerce sürebilir. Migrenin tüm belirtileri ise şu şekildedir:
Baş ağrısı (özellikle başın arka kısmı, alın ve kulakların arka kısmı)
Mide bulantısı
Karın kısmında şişlik
Işığa karşı hassasiyet
Kokuya karşı duyarlılık
Depresif ruh hali
Unutkanlık
Kafa karışıklığı
Konsantrasyon bozukluğu
Uyuma isteği
Aşırı neşeli veya aşırı durgun olma hali
Artan iştah
Su içme isteği
Migren belirtilerine göre dört gruba ayrılır. Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
Auralı migren: Görmede bozukluklar meydana gelen bu migren tipinde hasta, renkli lekeler, parlayıp sönen ışıklar ve yamuk çizgiler şeklinde hatlar görür. Ek olarak, kollar ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma, baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve kaslarda güçsüzlük oluşur.
Aurasız migren: Genellikle başın belli bir bölümünü etkiler ve ağrılar 72 saate kadar devam edebilir. Işığa ve sese karşı duyarlı migren türüdür ve aşırı fiziksel aktivite nedeniyle oluşur.
Olası migren: Semptomları migren belirtileri ile birebir örtüşmeyen, ancak aralarında benzerlik bulunan baş ağrısı tipidir.
Kronik migren: Hasta, 1 ayın en az 15 günü baş ağrısı yaşıyor ve ek olarak diğer belirtilerden şikayetçi oluyor ise kronik migrenden bahsetmek mümkündür.
Migren, sıklıkla sinüzit ile karıştırılan bir rahatsızlıktır. Ancak sinüzit, baş ağrısına yol açabilen ayrı bir sağlık sorunudur ve semptomları daha farklıdır.
Her insanda meydana gelme nedeni farklı olan migren, beynin içinde yer alan kan damarları ile sinirlerde oluşan değişimlerden dolayı ortaya çıkan baş ağrısıdır. Bu rahatsızlığa sahip olan hastalar, dışarıdaki uyaranlara karşı oldukça hassastırlar ve bunlar baş ağrısını tetikleyen unsurlardır. Örneğin stresten kaynaklanan migrende, ağrılar genellikle alın ve şakaklarda yoğunlaşır. Ayrıca kafada ağırlık hissi, boyun ve omuzlarda hassasiyet görülür. Günümüzde yaygın görülen sağlık problemlerinden biridir. İnsanların %90 gibi büyük bir kısmı, migren kaynaklı baş ağrısı çekmektedir. Cinsiyet ve yaş aralığı fark etmeksizin birçok kişide görülür. Ancak genel olarak ergenlik dönemi ile başlar. Migrene zemin hazırlayan ve atakları tetikleyen faktörler arasında aşağıdakiler bulunur.
Aşırı kafein tüketimi
Alkol kullanımı
Uzun süre aşırı parlak ışıklara maruz kalma
Yüksek oranda yağ içeren işlenmiş gıdalar tüketme
Kadınlarda regl ve hamileliğe bağlı olarak oluşan hormonal düzensizlikler
Aşırı stres ve gerginlik
Vücudun fiziksel aktiviteye bağlı olarak aşırı yorulması
Uyku düzensizliği (çok uyumak veya uykusuz kalmak)
Bazı ilaçların yan etkileri (oral kontraseptifler ile tansiyon ilaçları)
Yoğun olarak parfüm, duman, benzin, boya vb. kokulara maruz kalma
Hava değişimleri (aşırı soğukluk veya aşırı sıcaklık)
Gözlerin yoğun bir şekilde ağrımasına neden olan bir migren türüdür. Her ne kadar tıpta "oküler migren" veya "retina migreni" şeklinde bahsedilse de hastalar, gözlere vuran migren ağrısını tanımlamak için bu ifadeyi kullanır. Ayrı bir migren türü değildir, yalnızca tek taraflı ve şakaklarda yoğunlaşan ağrıların tek bir göze vurması durumudur. Belirtileri arasında şunlar yer alır;
Yoğun göz ağrısı
Görme bozukluğu veya görme kaybı
Gözde kızarma, şişme ve bulanıklık
Gözde parlak ışık çakması
Mide bulantısı ve kusma
Sese ve ışığa karşı hassasiyet