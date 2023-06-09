Miyom Adet Gecikmesi Yapar Mı? Miyom Adet Düzensizliği Yapar Mı, Regl Sancısına Sebep Olur Mu?

Düzenli bir regl yani adet döngüsü kadınların sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bazı hanımlarda görülebilen miyom varlığında adet düzeninin nasıl etkileneceği sıkça merak edilen konular arasında yer almakta, miyom tanısı konmuş bireyler miyom adet sancısı yapar mı sorusunu sormaktadır. Peki, miyom adet düzensizliği yapar mı? Tüm merak edilenler ve cevapları sizler için hazırladığımız yazımızda yer almaktadır.

Miyom Nedir?

Hormonal ya da genetik nedenlerden ötürü üreme organı rahimde oluşan iyi huylu tümörlerdir. Rahimde anormal düz kas artışı olarak görülen miyomlar tedavi edilmeyip büyüdükleri zaman erken doğum, düşük, kısırlık gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Ayrıca tedavisi aksatılan ve büyüyen miyomlar ağrıya da neden olmaktadır. Uzmanlar, rahminde miyom olan hastaların belirli aralıklarla kadın hastalıkları hekimlerine muayene olup miyomların takip edilmesini önermektedir.

Miyom Adet Düzensizliği Yapar Mı?

Yapılan araştırmalara göre adet düzensizliği yaşayan kadınların bir kısmında miyoma rastlanmaktadır. Miyomların en yaygın belirtileri arasında ilk sıralarda adet döngüsünde düzensizlik, uzun süren adet, yoğun kanama ve ara kanamalar yer almaktadır. Miyom varlığı ve aksatılan tedavi sonucumda hastanın regl periyotlarında düzensizlikler görülmektedir.

Miyom Adet Sancısına Neden Olur Mu?

Rahimde miyom varlığı başta adet düzensizliği ve yoğun kanama olmak üzere pek çok rahatsızlık veren durumlara zemin hazırlamaktadır. Miyomlar adet kanamalarını arttırdığı gibi adet sancılarına da neden olmaktadır. Miyom rahatsızlığı yaşayan kadınlar arasında yapılan araştırmalara göre, miyom adet döngüsü dışında hali hazırda ağrı yapmakta olduğu adet döneminde de sancıları arttırdığı gözlemlenmiştir.