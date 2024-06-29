Modayı sağlıkla takip edin! Gözleriniz için en iyi "kalkanı" tercih etme yöntemi...

"KATARAKTA NEDEN OLABİLİR"
Gözlerin, zararlı UV ışınlarına maruz kaldığında ciddi zararlar görebileceğini dile getiren Dr. Talha Özdemir, "UV ışınları, kornea ve lens dâhil olmak üzere gözün tüm yüzeylerine nüfuz edebilir. Uzun süreli UV maruziyeti, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta göz kanseri gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, güneş gözlüğü kullanımı yalnızca moda değil, aynı zamanda sağlık açısından da hayati öneme sahiptir" diye konuştu.
"ÇOCUKLARIN GÖZLERİ DAHA HASSASTIR"
Çocukların gözlerinin, UV ışınlarına karşı yetişkinlerin gözlerinden daha hassas olduğunu söyleyen Op. Dr. Özdemir, "Bu nedenle, çocukların da güneş gözlüğü kullanması büyük önem taşır. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış, esnek ve dayanıklı çerçevelere sahip güneş gözlükleri tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.
"GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARIN OLUŞUMUNU ENGELLER"
Güneş gözlüğü kullanımının gözleri çevresel faktörlerden koruduğunu belirten Op. Dr. Özdemir, "UV ışınlarından korunmanın yanı sıra göz yorgunluğunu azaltır ve gözleri toz, rüzgâr ve diğer çevresel faktörlerden korur. Ayrıca, göz çevresindeki kırışıklıkların oluşmasını engelleyerek cilt sağlığını da destekler" dedi.
"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIMI FARKINDALIĞI ARTIRILMALI"
Göz sağlığımızı korumanın en etkili yollarından biri olan güneş gözlüğü kullanımı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özdemir, "Unutmayın, gözlerinizin sağlığı için kaliteli ve UV korumalı güneş gözlükleri kullanmak sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.