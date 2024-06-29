Modayı sağlıkla takip edin! Gözleriniz için en iyi "kalkanı" tercih etme yöntemi...

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, “UV (ultraviyole) ışınları, kornea ve lens dâhil olmak üzere gözün tüm yüzeylerine nüfuz edebilir. Uzun süreli UV maruziyeti, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta göz kanseri gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, güneş gözlüğü kullanımı yalnızca moda değil, aynı zamanda sağlık açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:35 PAYLAŞ ABONE OL

" UV Koruma : Yüzde 100 UV koruma sağlayan güneş gözlüklerini tercih edin. Bu gözlükler, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlar.

: Yüzde 100 UV koruma sağlayan güneş gözlüklerini tercih edin. Bu gözlükler, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlar. Lens Kalitesi : Polarize lensler, parlamayı azaltarak daha net ve rahat bir görüş sağlar. Bu lensler, özellikle su kenarında veya araba kullanırken oldukça faydalıdır.

: Polarize lensler, parlamayı azaltarak daha net ve rahat bir görüş sağlar. Bu lensler, özellikle su kenarında veya araba kullanırken oldukça faydalıdır. Çerçeve Tasarımı : Geniş ve yüzü saran çerçeveler, göz çevresini daha iyi korur. Böylece UV ışınlarının yanlardan girmesi engellenir.

: Geniş ve yüzü saran çerçeveler, göz çevresini daha iyi korur. Böylece UV ışınlarının yanlardan girmesi engellenir. Gözlük Sertifikaları: CE ve UV 400 gibi sertifikalara sahip gözlükler, belirli standartları karşıladıklarını gösterir ve güvenle kullanılabilir." Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Opr. Dr. Özdemir, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:



"KATARAKTA NEDEN OLABİLİR"

Gözlerin, zararlı UV ışınlarına maruz kaldığında ciddi zararlar görebileceğini dile getiren Dr. Talha Özdemir, "UV ışınları, kornea ve lens dâhil olmak üzere gözün tüm yüzeylerine nüfuz edebilir. Uzun süreli UV maruziyeti, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta göz kanseri gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, güneş gözlüğü kullanımı yalnızca moda değil, aynı zamanda sağlık açısından da hayati öneme sahiptir" diye konuştu.