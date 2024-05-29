MS hastalarına şifa müjdesi!

Bir sinir sistemi hastalığı olan Multiple Skleroz (MS), beyin ve omuriliğin kontrolündeki fonksiyonlarda kayıplara yol açabilse de son yıllarda MS tedavisindeki gelişmeler yüz güldürüyor. Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Vusal Necefaliyev, “Yıllar önce MS tanısı alan hastaların, MS’in etkin bir tedavisi olmadığı için kötümser düşünceleri vardı; ancak son yıllarda tedavideki gelişmeler, hastalığın seyrini olumlu anlamda değiştiriyor” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:35 PAYLAŞ ABONE OL

Her yıl mayıs ayının sonunda Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. MS hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler veren Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Vusal Necefaliyev, "Dünya genelinde 2.3 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 60 bin kişide görüldüğü tahmin edilen MS hastalığı, kişinin yaşamını etkileyen önemli bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. MS'de tedavi seçenekleri ve başarı oranı her geçen gün artıyor" diye konuştu.





20-40 YAŞ ARASI KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Beyin ve omuriliğin bir kısmında gelişen hasardan kaynaklanan MS hastalığının, özellikle 20-40 yaş arası kadınlarda daha çok görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Necefaliyev, "MS yaşam süresini kısaltmasa da yaşam kalitesini etkiler. Bazı tipik tanımlayıcı klinik özellikleri olsa da, oldukça değişken klinik gidişi ve pek çok türü vardır. Görmede gelişen ani bulanıklık, denge bozukluğu, mesane ve cinsel fonksiyonlarda bozulma, depresyon gibi çok çeşitli klinik belirtileri olabilir. MS'in genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığına dair kanıtlar vardır. 1'inci ve 2'nci derece akrabalarında MS olanlarda hastalık ortaya çıkma riski ortalama 10-20 kat artar" dedi.