MS hastalarına şifa müjdesi!

Her yıl mayıs ayının sonunda Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. MS hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler veren Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Vusal Necefaliyev, "Dünya genelinde 2.3 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 60 bin kişide görüldüğü tahmin edilen MS hastalığı, kişinin yaşamını etkileyen önemli bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. MS'de tedavi seçenekleri ve başarı oranı her geçen gün artıyor" diye konuştu.
20-40 YAŞ ARASI KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
Beyin ve omuriliğin bir kısmında gelişen hasardan kaynaklanan MS hastalığının, özellikle 20-40 yaş arası kadınlarda daha çok görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Necefaliyev, "MS yaşam süresini kısaltmasa da yaşam kalitesini etkiler. Bazı tipik tanımlayıcı klinik özellikleri olsa da, oldukça değişken klinik gidişi ve pek çok türü vardır. Görmede gelişen ani bulanıklık, denge bozukluğu, mesane ve cinsel fonksiyonlarda bozulma, depresyon gibi çok çeşitli klinik belirtileri olabilir. MS'in genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığına dair kanıtlar vardır. 1'inci ve 2'nci derece akrabalarında MS olanlarda hastalık ortaya çıkma riski ortalama 10-20 kat artar" dedi.
MS HASTALARI ARTIK GELECEĞE UMUTLA BAKABİLİR
Uzm. Dr. Vusal Necefaliyev, erken tanı ve tedavinin MS hastalığında büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, erken tanı ile tedaviye başlanan hastalarda daha iyi sonuçlar elde edildiğini, hatta çoğu hastanın normal hayatına devam edebildiğini söyledi.
Necefaliyev şu bilgileri verdi: "Düzenli olarak bir nöroloji uzmanı tarafından takip edilmek, hastada gelişebilecek kötüleşmenin daha erken fark edilmesini, en uygun zamanda tedavi değişimi yapılabilmesini ve hastalığa bağlı gelişebilecek başka sorunlarının fark edilip, müdahale edilmesi sağlıyor. Dünya MS Farkındalık Gününde bir kez daha hastalarımıza artık MS hastalığının tedavisi olmayan ve hayata ümitsizlik ile bakacağınız bir hastalık olmaktan çıktığını hatırlatmak istiyorum. MS tedavisinde yaşanan olumlu gelişmeler geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Günümüzde tedavi seçenekleri genişletilmiş ve hastalığın kontrol altına alınabilmesi için üç farklı basamakta yaklaşık 11 farklı ilaç tedavisi bulunuyor."