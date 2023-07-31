Muhabbet Kuşları Karpuz Yer Mi? Muhabbet Kuşu Karpuz Yiyebilir Mi, Zararı Var Mı?

Evde beslenen muhabbet kuşları karpuz yer mi diyenler için bu hayvanlar, salatalık, kabak ve lahana gibi birçok sebzeyi tüketebilir. Muhabbet kuşu karpuz yer mi diyen kişilerin, tadını sevdiklerini ancak fazlasının zararlı olduğunu bilmesi gerekir. Muhabbet kuşlarına karpuz verilebilir mi diyenlerin, şekerli besinlerden uzak durması daha iyidir. Muhabbet kuşu karpuz yerse ne olur diyen hayvan sahipleri, ölçülü oldukları sürece bir sorun olmayacaktır.

Muhabbet Kuşları Karpuz Yer mi?

Vahşi doğada yaşayan muhabbet kuşları, tohumları, filizleri ve zaman zaman da böcekleri yiyerek beslenir. Fakat evcil hayvan olarak bakılanları için özel olarak üretilen kuş yemleri vardır. Bunlardan bazılarının içeriğinde böcek bulunsa bile diğerlerine kıyasla muhabbet kuşlarının düzenli olarak böcek ve kurtçuk desteğine ihtiyacı yoktur. Evcil olanlarının beslenme düzenini, ortalama %60-80 gibi bir oranla yemler oluşturur. Buna ek olarak mutlaka bazı tohumların, tahılların, sebzelerin ve yemişlerin verilmesi gerekir. Ispanak, mısır, patates, salatalık, kabak, fasulye, havuç, bakla, bezelye ve karnabahar gibi sebzeler gönül rahatlığıyla verilebilir. Ancak tatlı, tuzlu ve asitli yiyeceklerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Karpuzun içinde de yüksek oranda şeker bulunduğundan dolayı muhabbet kuşları için zararlıdır. Bu nedenle, ya çok az verilmeli ya da hiç verilmemelidir. Öte yandan, karpuz çekirdeklerini yedirmekte herhangi bir sakınca yoktur.

Muhabbet Kuşları Ne Yememelidir?

İnsanların en şirin evcil dostlarından biri olan muhabbet kuşlarının beslenme düzeni konusunda dikkatli davranılması gerekir. Bu hayvanlar, seçici davranmasalar da onlar için zararlı olan bazı besinler bulunur. Bunlar arasında, aşırı tuzlu ve tatlı yiyecekler, alkollü içecekler, süt ve süt ürünleri, limon, portakal ve greyfurt gibi asit oranı yüksek meyveler, soğan, sarımsak, mantar, mayalı gıdalar ve yer fıstığı yer alır. Söz konusu besinler, muhabbet kuşları için zararlıdır ve vücutları için birer toksik maddedirler.

Şekerli gıdalar, karaciğer hastalıklarına ve hipoglisemiye yol açabilir.

Tuzlu yiyecekler, muhabbet kuşlarında dehidrasyona ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Kafein içerenler ise kalp atışlarının hızlanmasına ve kalp durmasına bağlı olarak ani ölümlere sebep olabileceği için son derece tehlikelidir.

Elma, armut, erik, şeftali ve nektarin gibi meyvelerin çekirdeklerinin içinde siyanür bulunur. Bundan dolayı kesinlikle muhabbet kuşlarına verilmemesi gerekir.