Muhabbet Kuşları Marul Yer Mi? Muhabbet Kuşu Marul Yiyebilir Mi, Zararı Var Mı?

Sesleri ile etrafa neşe saçan muhabbet kuşları bedenleri minik ama iştahları büyük canlılar. Özellikle yeşillik yemeye hayli meraklı oldukları için sahiplere kıyamayıp muhabbet kuşlarına maydanoz, marul gibi yeşillikler vermekte. Ancak bu onlar için zararlı mı faydalı bilmek çok önemlidir. Muhabbet kuşu marul yerse ne olur? Zararı olur mu? Bu soruların ayrıntılı yanıtlarını sizler için araştırıp derledik.

Muhabbet Kuşuna Marul Verilir Mi?

Muhabbet kuşları, papağan türünden gelen evcil bir kuş cinsidir. Mavi, sarı, yeşil başta olmak üzere pek çok renge sahip olan bu güzel canlılar hem etçil hem otçul beslenirler. Muhabbet kuşlarının bu kadar sevilmesinin nedeni tabi ki de konuşma yetisine en yakın hayvan türü olmasıdır. Muhabbet kuşları zaman içinde sahiplerinin konuşmalarını taklit ederek sesler çıkarabilir. Bu tatlı ve akıllı canlıların beslenmeleri konusunda sahiplerinin bilinçlenmesi gereken bazı hususlar vardır. Muhabbet kuşları için hazırlanmış özel yemler dışında bazı gıdaların verilmesinde bir sakınca yoktur, bu gıdalardan birisi de maruldur. Ancak haftada 1-2 seferi geçmeyecek ve minik porsiyonlarla verilmelidir.

Marul Muhabbet Kuşları İçin Zararlı Mı?

Marul muhabbet kuşlarının yemesinde sakınca olmayan bir gıdadır ancak fazla yediği zaman hemen hepsinde mide ve bağırsak problemlerine yol açmaktadır. Muhabbet kuşları meraklı ve iştahlı canlılar olduğu için her gün marul verilse gelip gidip gagalayıp yerler ve bu onlara zarar verebilir kuşlar oldukça hassas canlılar olduğu için basit gibi gözüken hastalıklar onlar için ölümcül olabilir. Bu nedenle eğer muhabbet kuşuna marul verilecekse sık aralıklarla ve büyük tutamlar şeklinde olmamalıdır.