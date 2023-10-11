Mutfakta limon tuzu kullananlar dikkat!

Limon tuzu bugün gıdalarda bulunan ve mutfakta kullanılan gıda katkı maddelerinden biri.

Genelde limondan üretildiği düşünülür, fakat bu doğru değildir. Limon tuzu, kimyasal yollarla elde edilen renksiz ve kristal görünümlü sitrik asittir.

Gıda, kozmetik ve diğer birçok üründe 100 yılı aşkın bir süredir çoğunlukla koruyucu ve lezzet arttırıcı katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Özellikle turşu veya reçel gibi ürünlerin yapımında raf ömrünü uzatmak için de eklenir. Güzellik ürünlerinde bulunan sitrik asit hassas ciltlerin tahriş olmasına neden olabilir Çok fazla miktarda tüketildiğinde ise, mide sorunlarına yol açabilir.

Ağız ve boğazda yaralar oluşmasına neden olabilir.

Sıcak suyla tepkimeye girdiğinde alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olur. Bu nedenle özellikle sıcak su içerisinde eritilen limon tuzunun kesinlikle koklanmaması gerekir, aksi durumda solunum yollarında ciddi zarara yol açabilir.

Limon tuzunun zararlarından korunmak adına yerine kullanabileceğiniz sirke ve taze limon suyu ise sitrik asidin en iyi alternatifleridir.