Mutlaka salatalara ekleyin! Eve antibiyotik sokturmayacak üçlü karışım...

İçeriğinde yer alan allicin ve kükürt bileşikleri; bakterileri, mantarları ve virüsleri ortadan kaldırır. Böylece bağırsak florasının korunmasını sağlayan bir antibiyotik niteliğindedir. Allicin ve sulfosid isimli maddeler sayesinde antibiyotik işlevi vardır. Bu sayede soğuk algınlığı, boğaz iltihabı ve nezleyi engeller. Vücutta yer alan mikrop ve enfeksiyonlarda mücadele eder.

Sarımsak salatalara; yemeklere lezzet vermesi amacıyla kullanılır. İçeriğinde A, B1, C vitaminleri, çinko, germanyum ve kükürt bileşiği bulundurur. Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar ve hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir. Sağlıklı bir sindirim sistemi ve solunum yollarının korunması için oldukça yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür.

Yapılan çalışmalara göre, içeriğinde yer alan sülfür kanser gelişimini baskılayabilir ve kanser hücrelerinin artması sonucu oluşan döngüyü engelleyebilir.

Sarımsağın içerisinde yer alan antioksidanlar, vücudun koruma mekanizmasını destekler böylece oksidatif hasarla mücadele eder. Antioksidan özelliği, demans ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruma oluşturur.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Elma sirkesi, kan şekerinin düşmesini sağlayarak tip 2 diyabete karşı iyi gelebilir. Elma sirkesi, tokluk hissinin artırılmasına neden olarak daha az kalori alımına destek olur böylece göbek bölgesinde yer alan yağların eritilmesine yardımcı olarak kilo verme sürecini hızlandırabilir.

Elma sirkesi, bakteri gibi bazı mikroorganizmaların güçsüz hale getirilmesini sağlayabilir. Ayrıca gıda koruyucu olarak da kullanılabilir. Yapılan bazı çalışmalara göre, sirke E.coli gibi bazı bakterilerin gıdalarda oluşmasını önleyerek yiyeceklerin bozulmasını engelleyebilir.