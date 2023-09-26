Mutlaka salatalara ekleyin! Eve antibiyotik sokturmayacak üçlü karışım...

Sarımsak, bal ve elma sirkesinden oluşan karışım, soğuk algınlığı ve grip havalarında hem yetişkinler için hem de çocuklar için adeta şifa niteliğinde. Adeta doğal bir ilaç gibi hastalıklara karşı kalkan oluyor. Tek başlarına oldukça faydalı olan bu besinler bir araya geldiklerinde ise tam bir şifa deposu.
Mucizevi faydaları olan bu karışımı tüketmek hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon, halsizlik, yorgunluk, astım gibi hastalıkların iyileştirilmesine destek olur. Kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
Karışımın hazırlanması ise şöyle;
Bir kabın içerisine 3 diş sarımsağı rendeleyin ve içerisine bir çay kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı sirke ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.
Salatalarınıza ilave ederek tüketebileceğiniz bu karışım, şifalarından faydalanmanın yanı sıra salatanın lezzetini de arttıracaktır.
SARIMSAĞIN FAYDALARI
Sarımsak salatalara; yemeklere lezzet vermesi amacıyla kullanılır. İçeriğinde A, B1, C vitaminleri, çinko, germanyum ve kükürt bileşiği bulundurur. Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar ve hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir. Sağlıklı bir sindirim sistemi ve solunum yollarının korunması için oldukça yararlıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür.
İçeriğinde yer alan allicin ve kükürt bileşikleri; bakterileri, mantarları ve virüsleri ortadan kaldırır. Böylece bağırsak florasının korunmasını sağlayan bir antibiyotik niteliğindedir. Allicin ve sulfosid isimli maddeler sayesinde antibiyotik işlevi vardır. Bu sayede soğuk algınlığı, boğaz iltihabı ve nezleyi engeller. Vücutta yer alan mikrop ve enfeksiyonlarda mücadele eder.
Sarımsağın içerisinde yer alan antioksidanlar, vücudun koruma mekanizmasını destekler böylece oksidatif hasarla mücadele eder. Antioksidan özelliği, demans ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruma oluşturur.
Sarımsak; antitümör maddeler içerir, karaciğeri korur, kan basıncını ve kan şekerini düşürür; parazitleri, bakterileri ve mantarları ortadan kaldırır.
Yapılan çalışmalara göre, içeriğinde yer alan sülfür kanser gelişimini baskılayabilir ve kanser hücrelerinin artması sonucu oluşan döngüyü engelleyebilir.
ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI
Elma sirkesi, kan şekerinin düşmesini sağlayarak tip 2 diyabete karşı iyi gelebilir. Elma sirkesi, tokluk hissinin artırılmasına neden olarak daha az kalori alımına destek olur böylece göbek bölgesinde yer alan yağların eritilmesine yardımcı olarak kilo verme sürecini hızlandırabilir.
Elma sirkesi, bakteri gibi bazı mikroorganizmaların güçsüz hale getirilmesini sağlayabilir. Ayrıca gıda koruyucu olarak da kullanılabilir. Yapılan bazı çalışmalara göre, sirke E.coli gibi bazı bakterilerin gıdalarda oluşmasını önleyerek yiyeceklerin bozulmasını engelleyebilir.
BALIN FAYDALARI
Bal içerdiği antioksidanla kalp sağlığı tehlikesi için yararlı bir besindir. Bal tüketmek; vücuttaki iltihaptan korumayı sağlar. Vücutta meydana gelen iltihap; kanser ve otoimmün hastalıklara neden olabilir. Bal, antimikrobiyal özelliği sayesinde vücutta yer alan yaraların iyileşmesini hızlandırabilir.
İçeriğinde yer alan antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar. Pinocembrin isimli antioksidan sayesinde beyin fonksiyonlarını korur ve hafıza bozukluklarını engeller.
Antienflamatuar ve antibakteriyel içerdiği için öksürüğü engeller ve boğazın yumuşamasına yardımcı olur. Düzenli bir biçimde bal tüketmek; öksürük sıklığını ve şiddetini azaltmada antibiyotiklere göre daha etkili olabilir. Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Fakültesi bilim insanlarının analizleri sonucunda derledikleri makalelerine göre, üst solunum yolu hastalıklarında burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde ilaca göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez.