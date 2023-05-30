Muz Kabız Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Ham ve Olgunlaşmış Muz Kabız Yapar Mı?

Muz kabız yapar mı diye araştırıldığı zaman esasen muzun ne kadar olgunlaştığı önemlidir. Bu yüzden de aslında muz ne zaman kabız yapar sorusu sağlıklı bir cevap bulmak için daha makul olabilir. Bunun yanı sıra da çocuk sahibi olanlar bebeklerde muz kabız yapar mı diye bu konuyu sıklıkla gündeme getirebilirler. Peki o zaman olgunlaşmış muz kabız yapar mı? Eğer tüm bu soruların cevaplarına ulaşmak istiyorsanız haberimizi okumaya devam edilebilir ve muz kabız yapar mı öğrenebilirsiniz.

Muz Kabız Yapar Mı?

Kabızlık günümüz dünyasının en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alır. Sağlıklı bir yetişkin gün içerisinde en az 1 defa, hafta içerisinde ise en az 3 defa dışkılamalıdır. Bu sayede kalın bağırsaklar görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Kabızlık, oldukça yaygın karşılaşılan bir sindirim sistemi problemidir. Özellikle tiroid hastalıkları, yetersiz posa tüketimi, hareketsiz bir yaşam şekli, yetersiz sıvı alımı, depresyon, yüksek stres, alkol alışkanlığının bulunması, hormon düzensizlikleri, demir yetersizliği ve tansiyon hastalıkları gibi sebeplerle ortaya çıkar. Kabızlığın kendini yinelemesi ve bu rahatsızlıkla birlikte ortaya çıkan diğer şikayetleri gidermek için, beslenme ve yaşam şeklinin yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Muz, insan sağlığı için sayısız yarar taşıyan bir meyvedir. Bu nedenle uzmanlar, düzenli olarak muz tüketilmesini tavsiye eder. Çoğu insan tarafından sevilen muz, vücudun enerji miktarını arttırır. Ayrıca içinde barındırdığı zengin mineral, vitamin ve lif oranıyla vücudun günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olur. Tüm bu faydaların yanında muzun tek olumsuz yanı, bağırsak hareketlerini yavaşlattığından dolayı kabızlığa da sebep olmasıdır. Fakat şöyle bir durum var ki, yeşil yani olgunlaşmamış ham muzun içerisinde sindirimi zorlayacak miktarda nişasta bulunduğu için kabız yapma ihtimali çok daha yüksektir. Bunun aksi olarak da olgunlaşmış muz ise, çözünür lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır. Özellikle bebekler ve çocuklarda aşırı miktarda muz tüketimi kabızlığa neden olabileceği için porsiyon kontrolü yapmakta fayda var.

Kabızlık Nasıl Geçer?

İncir, bağırsakların işlevlerini yerine getirmesini kolaylaştıran bir meyvedir. Kabızlık probleminizle doğal yollardan mücadele etmek için geceden 3 tane kuru inciri bir bardak suda bekletin. Sabah uyanır uyanmaz bu suyu için. Ardından incirleri yiyin. Bu yöntem ile sindirim problemlerinizi büyük oranda azaltmış olursunuz.

Yeterli miktarda su içerek bağırsak hareketlerini hızlandırabilir, sindirim sisteminin daha hızlı şekilde çalışmasını sağlayabilir ve kabızlık problemini engelleyebilirsiniz. Sabahları 2 bardak sıcağa yakın ılık su içmek kabızlığınıza çözüm olabilir. Bağırsak florasında yalnızca zararlı bakteriler bulunmaz. Sİndirim faaliyetlerinin birçoğunu, bağırsaklarda yaşayan yararlı bakteriler gerçekleştirir. Bağırsak işlevlerinin yerine getirilebilmesi için probiyotik yoğurt tüketebilirsiniz. Herhangi bir ara öğününüzde bir kase tüketmeniz yeterli olacaktır. Özellikle diyet yapılan dönemlerde düzenli olarak yoğurt tüketilmesi tavsiye edilir. Böylece sağlıklı bağırsaklara ve bağırsak florasına sahip olmak mümkün hale gelir.

Bağırsakların daha hızlı çalışması için magnezyum yönünden zengin olan besinlerin tercih edilmesi gerekir. Ispanak, kereviz, marul, yeşil fasulye, fındık, salatalık ve badem bu besinlere örnek olarak gösterilebilir. Gün içerisinde bir şişe maden suyu içmek de alınan magnezyum değerini arttırarak kabızlığa karşı etki sağlar.

Kabızlık problemine karşı önerilen bir diğer yöntem, geceden kuru erik ve kuru kayısıyı suya koyarak bekletmektir. Sabah uyanır uyanmaz meyvelerin yenmesi ve kalan suyun içilmesi gerekir. Bu sayede dışkılama sorunları giderilmiş ve bağırsaklar aktif hale gelmiş olur.

Kabızlığa iyi gelen besinlerden biri de keten tohumudur. Kahvaltıdan önce keten tohumu ve yarım kase kadar yoğurdu karıştırın. Hazırladığınız yoğurdu tüketmek, bağırsaklarınızın çalışması için hayli etkili olacaktır. Birkaç günü geçen kabızlık vakalarında zeytinyağı kullanılabilir. Sabah uyanır uyanmaz 2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı içmek kabızlık sorununun tedavi edilmesine yardımcı olacaktır.