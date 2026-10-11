Nabzınızı kontrol edin! Kalpteki ritim bozukluğu yıllarca fark edilmeyebiliyor

65 YAŞ ÜZERİNE TARAMA ÖNERİSİ Atriyal fibrilasyonun tespitinde EKG'nin temel yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Aras, aralıklı ortaya çıkan ritim bozukluklarında 24 saat, 48 saat veya daha uzun süreli Holter kayıtlarından yararlanıldığını söyledi. Akıllı saatlerin de ritim kaydı yapabilmesi sayesinde tanı sürecine katkı sağladığını aktaran Prof. Dr. Aras, özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. "65 yaşın üstünde herkesin en az bir kere kardiyolojik muayenesinin olması ve EKG çektirmesi lazım. Nabzın düzenli mi düzensiz mi olduğuna bakılması bile önemli" diye konuştu.

İNME RİSKİ KAN SULANDIRICI TEDAVİYLE AZALTILABİLİYOR Atriyal fibrilasyon tedavisinde öncelikli hedeflerden birinin inmeyi önlemek olduğunu belirten Prof. Dr. Aras, uygun hastalarda kan sulandırıcı tedavilerle inmelerin önemli bölümünün engellenebildiğini ifade etti. Ancak toplumdaki yaygın bir yanlışa da dikkat çeken Prof. Dr. Aras, "Atriyal fibrilasyonda aspirin kullanıyorum demek doğru değil. Aspirin atriyal fibrilasyonda inmeyi önlemez. İnme riskini azaltmak için kullandığımız kan sulandırıcı tedaviler farklıdır ve her hastaya değil, risk faktörlerine göre verilir" dedi.

RİSK FAKTÖRLERİNİ DE İYİ KONTROL EDİLMELİ Ritim kontrolünün de tedavinin önemli bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Aras, uygun hastalarda kateter ablasyon yönteminin kullanılabildiğini söyledi. Bunun yanında kilo kontrolü, hipertansiyon ve diyabetin iyi yönetilmesi, uyku apnesinin tedavisi, alkol ve sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin de tedavinin ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aras, "Hastalığı tedavi ederken risk faktörlerini de iyi kontrol etmemiz lazım. Bunları yaptığımızda hastanın yaşam kalitesini iyileştiriyor, inme ve kalp yetersizliği riskini azaltıyor ve hayatta kalma süresini uzatabiliyoruz" diye konuştu.