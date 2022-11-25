Ne ağrı bırakıyor ne sızı! Hastalıklara kilit vuran bu besini, 10 dakika masaj yaparak uyguladığınızda…

Limon C vitamini açısından oldukça zengin bir besin oluyor. Gribe, soğuk algınlığına ve bağışıklık gibi daha birçok şeye iyi gelen bu besini ayağınızın altına sürdüğünüzde faydalarına inanamayacaksınız! Sadece 10 dakika masaj yapmak ve o şekilde uyumak var olan öksürüğü de azaltıyor. Hem güçlü bir mineral olan kaya tuzunun şifası hem limonun yumuşatma etkisi kış hastalıklarını tedavi ediyor, aynı zamanda ağrılarınızıda dindiriyor.