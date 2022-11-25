Ne ağrı bırakıyor ne sızı! Hastalıklara kilit vuran bu besini, 10 dakika masaj yaparak uyguladığınızda…

Limon C vitamini açısından oldukça zengin bir besin oluyor. Gribe, soğuk algınlığına ve bağışıklık gibi daha birçok şeye iyi gelen bu besini ayağınızın altına sürdüğünüzde faydalarına inanamayacaksınız! Sadece 10 dakika masaj yapmak ve o şekilde uyumak var olan öksürüğü de azaltıyor. Hem güçlü bir mineral olan kaya tuzunun şifası hem limonun yumuşatma etkisi kış hastalıklarını tedavi ediyor, aynı zamanda ağrılarınızıda dindiriyor.
LİMONUN FAYDALARI
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Limon iyi bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, bu iki besinin kalp sağlığı için faydalı olduğunu ve kalp hastalıklarını ve felci önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, limonda bulunan bir miktar lif, kalp hastalıkları için bazı risk faktörlerini de önemli ölçüde azaltabilir.
Birkaç çalışma, limon suyu tüketmenin yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu. Limon, yüksek tansiyon tedavisinin ana hattında yardımcı olabilir. Limon, kolesterolü düşürdüğü bilinen hesperidin ve diosmin gibi iki bitki bileşiği içerir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Limon ve limon suyu, kanser gibi ölümcül hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olan zengin bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Hayvan çalışmaları, limonda bulunan bileşiklerin kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkilerin gözlemlenmesi için insan çalışmaları gerekmektedir.
CİLDE FAYDALIDIR
Limon, kollajen oluşturmak için gerekli olan yüksek konsantrasyonlarda C vitamini içerir. Kollajen cildimize dolgun ve genç bir görünüm verir. Yüzdeki ince çizgilerin azalmasına ve cildinizin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.
Limon, tüm besinleri içeren küçük ama güç dolu bir meyvedir. Çeşitli bir diyetin parçası olarak limon suyu tüketmek, kişinin diyetini daha besleyici ve sağlıklı hale getirebilir.
BOĞAZ ENFEKSİYONUNA FAYDALIDIR
Hastalara genellikle boğaz enfeksiyonu geçirdiklerinde limonlu öksürük damlaları tüketmeleri tavsiye edilir. Bunun nedeni, limonların doğal olarak bakteriyel etkileri azaltacak ve rahatlama sağlayacak antibakteriyel özelliklere sahip olmasıdır. Doğal ağrı kesici olan bu besin, ağrılara büyük oranda etki ediyor.
BÖBREK TAŞINI ÖNLER
Taze meyvede ve limon suyu konsantresinde bulunan yüksek seviyelerde sitrik asit , toplam idrar hacmini değiştirmeden idrar sitrat seviyelerini iki kat artırabilir. Çalışmalar, limonata veya limon suyu konsantresinin, kristal gelişimini önleyici bir yöntem görevi gören idrar sitratını oluşturarak böbrek taşlarını önleyebileceğini ortaya koymuştur.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR
Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı bal ile tamamen sıkılmış limon, kilo vermeye yardımcı olabileceğinden birçokları için sihirli bir içecek olabilir. Limon pektin adı verilen bir bileşik içerir. Yutulduktan sonra genişleyen, daha çabuk ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan bir liftir. Kilo almanıza neden olacak sağlıksız yiyecekleri atıştırmanızı önleyecektir. Pektin limon posasında bulunur, bu nedenle limonu bir bütün olarak tüketmek önemlidir.