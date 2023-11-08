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Ne burun akıntısı kalacak ne tıkanıklık! Bu gribin doğal çaresi...

Nezle, grip veya soğuk algınlığı... Tüm bu hastalıkların artış gösterdiği kış döneminde, bu riskten korunmak için en doğal yöntem; bitki çaylarından faydalanmak. Birbirinden farklı bileşiklerle bağışıklığı güçlendiren kış çayı, kendinizi korumanızı sağlayabilir. Fitoterapi Uzmanı Asrın Tuncay, kış çayı sayesinde bu riskleri ortadan kaldırabileceğinizi belirtiyor. İşte o çay...

İHA
Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:34
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NE BURUN AKINTISI KALACAK NE TIKANIKLIK!

Mevsim geçişlerinde sıkça görülen grip ve soğuk algınlığına karşı uzmanlar kış çayı tavsiyesinde bulunuyor: Kış çayı. Fitoterapi Uzmanı Asrın Tuncay, kış çayının bağışıklık sistemini güçlendirerek doğal bir kalkan oluşturduğunu vurgulayarak özellikle hastalıkların arttığı mevsim geçişlerinde herkesin tüketmesini tavsiye etti. Asrın Tuncay, kış çayının şifalı bitkilerden oluşan bir karışım olduğunu belirtirken, "Herkesin kullanabileceği bağışıklığa faydalı bir çaydır," ifadesinde bulundu.


Asrın Tuncay, "Kış çayının, boğaz ağrısı başta olmak üzere halsizliğe ve yorgunluğa faydası var. Kış çayı vücut direncini arttırıp bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bu da bir nebze olsa da hastalıklardan korumaya yardımcı olur. İçeriğinde ıhlamur, kuşburnu, hibiskus, nane ve adaçayı gibi birçok bitki vardır. Çayınızı lezzetlendirmek için portakal, ayva, limon gibi meyvelerin yanısıra tarçın, karanfil gibi baharatları da ekleyebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz mevsim geçişlerinde kış çayına çok yoğun talep var. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha rahat atlatılması için kış çayının tüketilmesini tavsiye ediyor, dönüşler olumlu olduğundan da herkese öneriyoruz." dedi.

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