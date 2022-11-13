Ne gaz bırakıyor ne de şişkinlik! Uzmanı tarifi verdi: Tek kaşığıyla tüm sindirim sistemini düzenleyen o karışım...

Sindirim problemlerinden kaynaklanan, içtiğimiz gazlı içecekler ya da bikarbonat gibi geçici gaz oluşturan içecekler nedeni ile de gaz şikayetimiz oluşabilir. Bunu önlemek için ya bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ya da yemek yerken biraz yavaş hareket etmek.Çok fazla hava yutmamızı engelleyerek gaz şikayetinden de nisbeten kurtulabiliriz.

Fakat ne yaparsak yapalım bir türlü kurtulamadığımız ve bizi sosyal ortamda rahatsız eden özellikle kötü de kokan gaz şikayeti, sindirim sistemindeki bozulmayı işaret etmektedir. Sindirim için gerekli olan enzimlerin üretilmemesi, bağırsak florasını oluşturan dost bakterilerin, özelliğinin bozulması ve patojen tabir edilen bakteri ve mantarların yerleşmesi, bu kötü kokulu gaz şikayetinin oluşmasında baş rolü üstlenirler. Bu gaz şikayetinden kurtulmak biraz zor da olsa size önerdiğimiz bu karışımla gaz şikayetinizi en aza indirmeniz mümkündür. Tabii ki sadece bunu kullanmak yetmeyebilir. O nedenle şimdi sıralayacaklarımıza da dikkat etmeniz gerekecektir.