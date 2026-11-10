Ne kadar uyusanız da yorgun musunuz? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan halsizlik, enerji düşüklüğü, uyku düzeninde değişiklik ve odaklanma güçlüğü gibi yakınmaların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Ok, bu yorgunluğun her zaman yalnızca havaların değişmesiyle açıklanamayacağını ifade etti. Ok, yetersiz uyku, uzun süre aç kalmak, aşırı işlenmiş gıda tüketimi, yetersiz protein ve lif alımı ile gün içinde yeterince su içmemenin de enerji düzeyini etkileyebildiğini kaydetti. Ok, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bahar aylarında kişinin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam biçiminin bir bütün olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Güne dengeli bir öğünle başlamak gün içindeki tokluk ve enerji düzeyinin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Yumurta, yoğurt veya peynir ve uygun bitkisel protein kaynakları kahvaltıya eklenebilir, böylece yeterli protein içeren öğünler daha uzun süre tokluk sağlamayacaktır."