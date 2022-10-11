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Ne virüs bırakıyor ne bakteri! Haftada bir porsiyonu ile kalkana dönüşen bir bağışıklık sistemi

Bazı gıdalar, doğru tüketildiğinde ilaçlar kadar etkileyici bir güce sahiptir. Doğru gıda türlerini doğru zamanda tüketerek sağlıklı bir bağışıklık sistemini en iyi şekilde destekleyebilir, böylece sürdürülebilir bir sağlığa kavuşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:34
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Ne virüs bırakıyor ne bakteri! Haftada bir porsiyonu ile kalkana dönüşen bir bağışıklık sistemi

Kış ayları yaklaştıkça, bağışıklık sistemini güçlendirmek en önemli gündem başlıklarından biri haline geliyor. Birçok soğuk algınlığı virüsü ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlarda görülen artışa karşı kendinizi güçlü kılmanın en iyi yolu; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. İşte ipuçları…

DAHA İYİ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN NE YAPILMALI?

Bağışıklık sistemi, bizi virüslerden, bakterilerden, parazitlerden veya toksik maddelerden gelen, her gün sürdürdüğü sayısız saldırıdan korumaya hazır ilk savunma katmanımızdır. Sağlık uzmanları, bağışıklık sağlığı için gerekli olan A, C, D ve E Vitamini açısından zengin gıdaları yemeyi tavsiye ediyor. Bu vitaminlerin yanı sıra daha fazla çinko ve demir türü besinler tüketmek hastalıkları minimumda tutmanızı sağlayacaktır.

Beslenme Uzmanı Nicci Clark; sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin, vücudunuzun doğal savunma sistemini desteklemek için inanılmaz derecede önemli olduğuna vurgu yapıyor. Bağışıklık sisteminin çalışması için yeterli enerjiye ve besine ihtiyacınız olduğunu söyleyen Clark, zayıf bir beslenme sisteminin enfeksiyona karşı korunma yeteneğini tehlikeye atan en büyük faktörlerden biri olduğunu söylüyor.

  • Kale - A, C ve K vitaminleri yönünden zengindir.
  • Ispanak – C vitamini ve antioksidanların en zengin kaynaklarından biri
  • Zerdeçal - daha sağlıklı bir bağışıklık sistemi için anti-inflamatuar ve antioksidan içerir

ÇİNKO VE DEMİR

Çinko vücuttaki hücrelerde bulunur ve bağışıklık sisteminin istilacı bakteri ve virüslerle savaşmasına yardımcı olur. Simply Health'e göre çinko bakımından zengin besinler arasında istiridye, kırmızı et, ceviz, yumurta, badem, tavuk ve karabuğdayda bol miktarda bulunur.

Demir, sağlıklı bir bağışıklık sistemi oluşturan hasarlı hücrelere, dokulara ve organlara oksijen tedarikini artıran hemoglobin seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur. NHS'ye göre demir açısından zengin gıdalar arasında karaciğer, kırmızı et, fındık, kuru meyve, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar ve soya fasulyesi unu bulunur.

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