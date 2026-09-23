“Ne yaparsam yapayım gitmiyor” diyenler dikkat! Bacaklardaki yağların nedeni bakın ne olabilir





AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Aşkın ise ,tedavinin yalnızca yağ dokusuna odaklanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz ağrıyı azaltmak, kas gücünü desteklemek, yürüme kapasitesini korumak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Kompresyon tedavisi, kişiye özel egzersiz programları ve hasta eğitimi güncel uluslararası kılavuzlarda tedavinin temel taşları arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Aşkın, yürüme, bisiklet, yüzme ve su içi egzersizlerin hastanın kapasitesine göre planlandığını, manuel lenf drenajı ve diğer destekleyici yöntemlerin ise uygun hastalarda değerlendirildiğini ifade etti.





DİYET DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hande Selin Ok da lipödemde beslenmenin "hızlı kilo verme" anlayışıyla ele alınmaması gerektiğini söyledi. Ok, "Yaklaşımımız anti-inflamatuar beslenme üzerine kuruludur. İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker ve rafine karbonhidratların azaltılması önemlidir. Ancak her hastanın tiroid hastalıkları, polikistik over sendromu veya diğer sağlık sorunları dikkate alınarak kişiye özel planlama yapılır. Amaç kısa sürede kilo verdirmek değil, inflamasyonu azaltmak, ağrı ve şişliği hafifletmek ve uzun vadede sürdürülebilir bir denge sağlamaktır" dedi.





HER HASTANIN TEDAVİ PLANI FARKLI

Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, lipödemde tek tip bir tedavi uygulanmadığını vurgulayarak, tedavi planının hastalığın evresine, şikâyetlerin şiddetine ve kişinin yaşam biçimine göre belirlendiğini söyledi. Karaçelik, "Bazı hastalarda egzersiz ve kompresyon yeterli olurken, bazı hastalarda damar tedavileri veya uygun şartlarda cerrahi seçenekler gündeme gelebilir. Asıl hedef bacakların görünümünü değiştirmek değil, ağrıyı azaltmak, hareketi korumak ve hastanın günlük yaşamını kolaylaştırmaktır. 'Sadece diyet yap' demek yerine 'bu bir hastalık, birlikte değerlendirelim' dememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.