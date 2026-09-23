“Ne yaparsam yapayım gitmiyor” diyenler dikkat! Bacaklardaki yağların nedeni bakın ne olabilir

Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kılavuzların kronik hastalık olarak kabul ettiği lipödem, özellikle kadınlarda bacaklarda, kalçalarda ve bazen kollarda simetrik, ağrılı yağ dokusu artışıyla ortaya çıkıyor. Uzmanlar, klasik diyet ve egzersizle kaybolmayan bu yağ dokusunun zamanla hareket kısıtlılığına kadar ilerleyebildiğini belirterek, erken tanının önemini vurguluyor.
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Aşkın ile Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hande Selin Ok, lipödemin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, dolaşım sistemi, kas-iskelet yapısı ve metabolizmayı etkileyen kronik bir hastalık olduğunu belirtti.
"İLK ADIM DOĞRU TANI"
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, tedavi sürecinin en kritik basamağının doğru tanı olduğunu söyledi. Karaçelik, "Hastaların önemli bir kısmında venöz yetmezlik, varis veya lenfatik dolaşım sorunları da eşlik edebiliyor. Klinik değerlendirme ve gerektiğinde Doppler ultrasonografi ile yalnızca görünen şişliği değil, dolaşım sistemini de ayrıntılı olarak inceliyoruz. Lipödemi diğer hastalıklardan ayırmak ve hastayı yıllarca 'sadece kilo ver' önerileriyle zaman kaybetmekten kurtarmak tedavinin temelidir" dedi.
AMAÇ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Aşkın ise ,tedavinin yalnızca yağ dokusuna odaklanmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Temel hedefimiz ağrıyı azaltmak, kas gücünü desteklemek, yürüme kapasitesini korumak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Kompresyon tedavisi, kişiye özel egzersiz programları ve hasta eğitimi güncel uluslararası kılavuzlarda tedavinin temel taşları arasında yer alıyor."
Prof. Dr. Aşkın, yürüme, bisiklet, yüzme ve su içi egzersizlerin hastanın kapasitesine göre planlandığını, manuel lenf drenajı ve diğer destekleyici yöntemlerin ise uygun hastalarda değerlendirildiğini ifade etti.
DİYET DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hande Selin Ok da lipödemde beslenmenin "hızlı kilo verme" anlayışıyla ele alınmaması gerektiğini söyledi. Ok, "Yaklaşımımız anti-inflamatuar beslenme üzerine kuruludur. İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker ve rafine karbonhidratların azaltılması önemlidir. Ancak her hastanın tiroid hastalıkları, polikistik over sendromu veya diğer sağlık sorunları dikkate alınarak kişiye özel planlama yapılır. Amaç kısa sürede kilo verdirmek değil, inflamasyonu azaltmak, ağrı ve şişliği hafifletmek ve uzun vadede sürdürülebilir bir denge sağlamaktır" dedi.
HER HASTANIN TEDAVİ PLANI FARKLI
Prof. Dr. Mustafa Karaçelik, lipödemde tek tip bir tedavi uygulanmadığını vurgulayarak, tedavi planının hastalığın evresine, şikâyetlerin şiddetine ve kişinin yaşam biçimine göre belirlendiğini söyledi. Karaçelik, "Bazı hastalarda egzersiz ve kompresyon yeterli olurken, bazı hastalarda damar tedavileri veya uygun şartlarda cerrahi seçenekler gündeme gelebilir. Asıl hedef bacakların görünümünü değiştirmek değil, ağrıyı azaltmak, hareketi korumak ve hastanın günlük yaşamını kolaylaştırmaktır. 'Sadece diyet yap' demek yerine 'bu bir hastalık, birlikte değerlendirelim' dememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.