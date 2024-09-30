Neden bazen göğsümüze bıçak saplanıyor gibi hissederiz? Doktor son noktayı koydu…

Korkutucu olsa da, tüm göğüs ağrıları acil servise gitmeyi gerektirmez ve çoğumuzun zaman zaman yaşadığı bu rastgele ağrılar düşündüğünüzden çok daha yaygındır.
Doktor Fayez, bazı göğüs ağrılarının aslında normal olduğunu ve korkulmaması gerektiğini gerçekçi bir şekilde anlatıyor.
"Çocukluğunuzdan beri her 6 ayda bir gelen, kalbinizde bıçak saplanır gibi bir ağrı hissettiğiniz ve ağrı geçene kadar ufak nefesler almak zorunda kaldığınız o rastgele göğüs ağrısını hepiniz biliyorsunuzdur."
Dr. Fayez şöyle açıklıyor: "Eğer daha önce hiç göğüs ağrısı yaşamadıysanız, dikkatlice dinleyin. Göğüs ağrılarının hepsi kalpten kaynaklanmaz."
"Aslında göğüs ağrısının en yaygın nedenlerinden biri pre-kordiyal sıkışma sendromu olarak bilinen bir durumdur."
"Bu genellikle bu bölgede bulunan ani başlangıçlı keskin göğüs ağrısı olarak tanımlanır. Şimdi bu ağrı birkaç saniye, iki dakika sürüyor ve derin nefes almayla daha da kötüleşiyor."
"Ve bunun göğüs duvarından geçen ve yaşamı tehdit etmeyen sıkışmış bir sinirden kaynaklandığı düşünülüyor."
Göğüste bıçak saplanır gibi keskin bir ağrı hissetmek çoğu kişi için korkutucu olabilir, ancak bu her zaman ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez. Doktorların açıklamalarına göre, bu tür ağrıların yaygın nedenlerinden biri pre-kordiyal sıkışma sendromu olarak bilinen zararsız bir durumdur. Ani başlangıçlı, kısa süreli (birkaç saniyeden iki dakikaya kadar sürebilen) bu ağrılar, genellikle derin nefes almayla daha da kötüleşir ve göğüs duvarından geçen sıkışmış bir sinirden kaynaklandığı düşünülür.