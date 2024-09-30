Neden bazen göğsümüze bıçak saplanıyor gibi hissederiz? Doktor son noktayı koydu…

Korkutucu olsa da, tüm göğüs ağrıları acil servise gitmeyi gerektirmez ve çoğumuzun zaman zaman yaşadığı bu rastgele ağrılar düşündüğünüzden çok daha yaygındır.

Doktor Fayez, bazı göğüs ağrılarının aslında normal olduğunu ve korkulmaması gerektiğini gerçekçi bir şekilde anlatıyor.

"Çocukluğunuzdan beri her 6 ayda bir gelen, kalbinizde bıçak saplanır gibi bir ağrı hissettiğiniz ve ağrı geçene kadar ufak nefesler almak zorunda kaldığınız o rastgele göğüs ağrısını hepiniz biliyorsunuzdur."

Dr. Fayez şöyle açıklıyor: "Eğer daha önce hiç göğüs ağrısı yaşamadıysanız, dikkatlice dinleyin. Göğüs ağrılarının hepsi kalpten kaynaklanmaz."