Nefesinizi anında temizliyor, ağız kokusunu bitiriyor: Özellikle gece bir bardak içerseniz…

Sarımsak ve baharatlı yiyecekler, ağzımızda kötü kokuya sebep olabilir. Bunun nedeni ise kan dolaşımına emilmeleri ve vücudumuzu tamamen terk edene kadar nefesimizi etkileyebilmeleridir. Bu nedenle yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalasanız bile kokularının ağzınızda kaldığını fark edeceksiniz.
DİŞLERİNİZİ HER GÜN FIRÇALAMAMAK
Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamazsanız plak oluşur ve bu da diş etlerinizin iltihaplanmasına neden olabilir. Bu sorun periodontitis olarak adlandırılır ve tedavi edilmezse ağız kokusuna neden olabilir.
AĞIZ KURULUĞU
Ağızdan nefes alma ve tükürük bezi bozuklukları, ağız kuruluğunun başında gelen sorunlardan oluyor. Bununla beraber ağzımızda, burnumuzda ve bademciklerimizde ortaya çıkan enfeksiyonlar ve iltihaplar da koku üretebilir. Ayrıca, belirli kanser türlerinden, karaciğer yetmezliğinden ve diğer metabolik hastalıklardan şikayetci kişilerde de ağız kokusu ortaya çıkabilir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?
GÜNDE 2 KERE DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN
Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamak ve günde en az bir kez diş ipi kullanmak en iyi yöntemlerden biridir. Ancak dişlerinizi zayıflatacağından çok sert fırçalamamaya özen gösterin. Ayrıca 2-3 ayda bir diş fırçanızı değiştirmeyi ve dilinizi de fırçalamayı unutmamalısınız.
Başka bir seçenek ise, günde iki kez gargara kullanmaktır. Ağız kokusu ve diş eti hastalığından sorumlu tüm bakterileri öldüren florürlü antibakteriyel veya antiseptik bir gargara tercih etmelisiniz.
YEMEKTEN SONRA NANELİ ŞEKER YERİNE SAKIZ TERCİH EDİN
Sakız, tükürük üretiminizi yapmasıyla bilinir. Bu da plak asitlerine karşı daha güçlü bir savunmaya sahip olacağınız anlamına gelir. Bu asitler diş çürümesi ve diş eti hastalığından sorumludur.
Tükürük ise kötü bakterileri uzaklaştırarak, bu hastalıkları önler. Fakat şekersiz sakız seçtiğinizden emin olun. Aksi halde ağzınızda yaşayan bakteriler şekeri severler ve onunla zararlı asitlere dönüşür.
GÜNDE 1-2 BARDAK TÜKETİN
Yapılan araştırmalarda, portakalın ağzı nemli tutan ve bakterilerden koruyan tükürük üretimine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
Ayrıca yeşil çayın koku giderici ve dezenfektan özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Günde 1-2 bardak içmeye başlayabilir veya bir gece önceden demleyip, buzdolabında soğuturak ertesi gün tüketebilirsiniz.
BOL BOL SU İÇİN
İnsanların ağız kokusunun nedenlerinden biri de ağız kuruluğudur. Gün içerisinde bol bol su tüketmek, ağız kuruluğunun da önüne geçecektir. Gün boyunca bol su içmek, ağzınızın her zaman nemli kalmasını sağlar. Bu da ağız kokusunun önüne geçer.
KARANFİL ÇİĞNEYİN
Karanfil, nefesinizi anında tazelemeye ve çürüklere neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Günde birkaç kez birkaç karanfili emebilir veya çiğneyebilirsiniz.
UYARI: Yanıklara neden olabileceğinden karanfil yağı veya toz karanfil kullanmayın.
DİLİNİZİ TEMİZLEYİN
Diller, nefesinizin kötü kokmasına neden olan her türlü bakteriyi toplayabilir.
Dilinizi temizlemek için diş fırçanızla hafifçe ovalayın! Daha sonra diş fırçanızı ve ağzınızı çalkaladığınızdan emin olun.
MEYVE VE SEBZE TÜKETİN
Elma, kereviz ve havuç, doğal diş fırçası görevi görür ve kokuya neden olan bakterileri dişlerinizden uzaklaştırmaya yardımcı olur.Portakal (C vitamini), ağız kokusuyla savaşmak için tükürük üretimini artırmaya yardımcı olur.