Nefesinizi anında temizliyor, ağız kokusunu bitiriyor: Özellikle gece bir bardak içerseniz…

Sarımsak ve baharatlı yiyecekler, ağzımızda kötü kokuya sebep olabilir. Bunun nedeni ise kan dolaşımına emilmeleri ve vücudumuzu tamamen terk edene kadar nefesimizi etkileyebilmeleridir. Bu nedenle yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalasanız bile kokularının ağzınızda kaldığını fark edeceksiniz.





DİŞLERİNİZİ HER GÜN FIRÇALAMAMAK

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamazsanız plak oluşur ve bu da diş etlerinizin iltihaplanmasına neden olabilir. Bu sorun periodontitis olarak adlandırılır ve tedavi edilmezse ağız kokusuna neden olabilir.

AĞIZ KURULUĞU

Ağızdan nefes alma ve tükürük bezi bozuklukları, ağız kuruluğunun başında gelen sorunlardan oluyor. Bununla beraber ağzımızda, burnumuzda ve bademciklerimizde ortaya çıkan enfeksiyonlar ve iltihaplar da koku üretebilir. Ayrıca, belirli kanser türlerinden, karaciğer yetmezliğinden ve diğer metabolik hastalıklardan şikayetci kişilerde de ağız kokusu ortaya çıkabilir.