Nöroloji uzmanından önemli uyarı! "Kabus görüyorsanız..."

Ulusal Nöroloji Kongresinde rüyalarla ilgili yaptığı sunum sonrası bir araya geldiğimiz Akyıldız, insanoğlunun rüyasında gördüğü şeyleri hep merak ettiğini belirtti.

Akyıldız, rüya ile ilgili çalışmaların ilk olarak 1850'lerde başladığını kaydetti. Araştırmaların zamanla giderek arttığını böylelikle uyku evrelerinin tespit edilebildiğini vurgulayan Akyıldız, "Rüyalar farklı uyku evrelerinde ortaya çıkıyor. Temel olarak iki uyku evresi var. Non-REM ve REM. Bir yerden düştüğünüz, olmayacak şeyleri gördüğünüz, içinde duygu barındıran, heyecanlı, sabaha karşı yoğunluğu artan rüyalar REM evresi. Gün içinde stresli durum varsa rüyadan etkileniyor. Can sıkıcı bir olay yaşamışsanız REM dönemindeki rüyayla birlikte o duygu ortadan kalkabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Süreğen olması kötü çünkü bu sayede anksiyete azalabiliyor. Kötü rüya stresle baş etmeyi daha kolay hale getirebiliyor. REM uykusu aynı zamanda yaratıcılığı besliyor. Mesela periyodik tabloyu bulan Dimitri Mendeleyev uyandıktan sonra cetveli çizmiştir" diye konuştu.