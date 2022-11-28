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Nöroloji uzmanından önemli uyarı! "Kabus görüyorsanız..."

Adnan Menderes Üniversitesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Utku Oğan Akyıldız, kötü rüyaların stresle baş etmeyi daha kolay hale getirebildiğini söyledi. Akyıldız, "Can sıkıcı bir olay yaşadıysanız rüyayla birlikte o duygu ortadan kalkabiliyor" dedi.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:58
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Nöroloji uzmanından önemli uyarı! Kabus görüyorsanız...
Ulusal Nöroloji Kongresinde rüyalarla ilgili yaptığı sunum sonrası bir araya geldiğimiz Akyıldız, insanoğlunun rüyasında gördüğü şeyleri hep merak ettiğini belirtti.
Akyıldız, rüya ile ilgili çalışmaların ilk olarak 1850'lerde başladığını kaydetti. Araştırmaların zamanla giderek arttığını böylelikle uyku evrelerinin tespit edilebildiğini vurgulayan Akyıldız, "Rüyalar farklı uyku evrelerinde ortaya çıkıyor. Temel olarak iki uyku evresi var. Non-REM ve REM. Bir yerden düştüğünüz, olmayacak şeyleri gördüğünüz, içinde duygu barındıran, heyecanlı, sabaha karşı yoğunluğu artan rüyalar REM evresi. Gün içinde stresli durum varsa rüyadan etkileniyor. Can sıkıcı bir olay yaşamışsanız REM dönemindeki rüyayla birlikte o duygu ortadan kalkabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Süreğen olması kötü çünkü bu sayede anksiyete azalabiliyor. Kötü rüya stresle baş etmeyi daha kolay hale getirebiliyor. REM uykusu aynı zamanda yaratıcılığı besliyor. Mesela periyodik tabloyu bulan Dimitri Mendeleyev uyandıktan sonra cetveli çizmiştir" diye konuştu.

HATIRLAMADIĞINIZA ÜZÜLMEYİN
Kör olan insanlar da dâhil herkesin rüya görebileceğini kaydeden Akyıldız, "İnsanlar rüyaları hatırlamıyorum diye üzülmesin. Rüyaların unutulmaması farkına varmadığınız uyanma reaksiyonları olduğunu gösteriyor. Kısa uyanmalar sonucunda rüyaları hatırlayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

RÜYA YÖNETEBİLİYOR
Rüya içinde rüya olarak adlandırılan lucid dreaming (berrak rüyalar) hakkında da bilgi veren Akyıldız, "Günümüzde popüler olan lucid dreaming ile daha çok gençler ilgileniyor. Rüyalar yaratıcı kişilerde veya patolojik sorunu olanlarda ortaya çıkabiliyor. Beyin rüyanın farkına varıyor ve rüyayı yönetebiliyor. Rüya görenlere gözlerini kırp, sağa sola oynat deniyor. Bunları yapabiliyor" açıklamasını yaptı.

ANNE KARNINDA BAŞLAYABİLİYOR
Akyıldız, rüyaların anne karnında başladığına dair hipotezlerin ve 6-7 yaşından küçüklerin rüyalarda izleyici durumda olduğunu dile getirdi. Akyıldız, "Çocuk kendini küçükken arabada yolculuk yaparken, yaşı büyüdükçe ise kullanırken görüyor. Çocukluk çağındaki rüyaların erken dönemde başladığı düşünülüyor" dedi.

ERKEN BULGU OLABİLİR
Rüyasını oynamaya başlayanların Rem uykusu davranış bozukluğu yaşadığına dikkat çeken Akyıldız şunları aktardı:
"Hasta yakını 'Eşim bana tekme attı, boğazımı sıktı, hasta ise hırsızı yakalarken karımın boğazını sıkmışım diyor'. Rüyasında bir yere vuran, tekme atan, bağıran, konuşan kişiler nöroloğa başvurmalı. Yaşanan problemlerin gelecekteki hastalıkların erken bulgusu olabileceğini akla getirmeli."
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