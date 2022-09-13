O alanlar adeta enfeksiyon yuvası! Uzmanından uyarılar...





"Havuzdan çıkar çıkmaz kurulanın"

Hava sıcaklığına bağlı olarak kendine daha rahat üreme ortamı oluşturabilen enfeksiyon etkenlerine dikkat çeken Dr. Akyıldız, "Bu nedenle hijyeninden emin olunmayan sularda yüzmekten kaçınmak, sıcak havalarda ne şartlarda üretildiği bilinmeyen gıdaları tüketmemek gibi önlemler almak gerekir. Daha çok uygunsuz koşullara sahip havuzlardan kaynaklanan mantarlar, bakteriler ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar sıcak havanın etkisi ve çeşitli çevresel faktörlerle kadınların günlük yaşamını zorlaştırabiliyor. Bu enfeksiyonların gelişiminde nem çok önemli olduğundan havuzdan çıkar çıkmaz kurulanmaya özen gösterilmeli, hatta mümkünse mayo değiştirilmeli, kuru kıyafetler giyilmeli" diye konuştu.