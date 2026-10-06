O atıştırmalıklar dişleri çürütüyor! Çocuklar için kritik uyarı





"ŞEKER TÜKETİMİNİ MİNİMUMA İNDİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Sağlıklı beslenmenin ağız ve diş sağlığına önemli etkisi olduğunu, çocukların diş fırçalama işlemini tamamen kendi yapabilir duruma gelene kadar ebeveynlerinin destekte bulunması gerektiğini söyleyen Dt. Gözde Karaçor, "Çocuklarda diş fırçalama rutini tamamen çocukların kendi sorumluluğuna bırakılmamalı. Sabah akşam, günde 2 kez, florlu diş macunlarıyla fırçalanmalı. Bir çocuğu 3 ayda bir görmek isterken başka bir çocuğu senede bir görmek yeterli olabiliyor. Çocuklarda sadece tüketilen şekerin miktarı değil kullanım sıklığı da çok önemli oluyor, şeker tüketimini minimuma indirmek çok önemli. Meyve sularını kutu kutu içmek yerine meyveyi ayrı yemek, içecek olarak suyu temel almak, asitli içeceklerden de uzak durmak çok önemli. Sürekli ketçap, mayonez, kızartma, patatesler, hamburgerler hem besleyicilik açısından yararlı değil çocuklar için hem de çürük risk oranını artırıyor" dedi.