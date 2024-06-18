O "hafif" güneş yanığına dikkat! Kanser hücrelerini tetikliyor...

Güneşe maruziyetin cilt üzerindeki diğer etkisinin ciltte lekelenmeler ve renk değişikliği olduğuna işaret eden Akın, güneş ışınlarının ciltte melanin üretimini artırarak güneş lekeleri, çiller ve düzensiz cilt tonuna neden olabildiğinin altını çizdi.

Akın, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için riskli saatlerde güneşe çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"UV ışınlarının en güçlü geldiği 10.00-16.00 arasında güneşe çıkmamaya özen gösterilmeli. Sadece yaz aylarında ve güneşli günlerde değil bulutlu havalarda da yıl boyu korunmalıdır. Ayrıca sadece güneş altında değil, dışarıya çıkıldığında gölgede bile olunsa koruyucu kullanılmalı. Güneşin UV ışınlarından korunmak için kullanılacak kıyafetler de önemli. Güneşe çıkılacaksa sıkı dokulu kumaşlardan yapılan uzun kollu gömlekler, plaj kıyafetleri ve uzun pantolon, etekler tercih edilmeli. Kıyafetlerdeki renk tercihleri de açık renkler olmalı. Şapka yine mutlaka kullanılması gereken aksesuarlardan biri olmalı. Koruma sağlaması için tercih edilecek şapka, yüzü, kulakları ve boynun arkasını gölgelemeli. Koyu renkli ve hasır şapkalar tercih edilmemeli."