O kişiler kış aylarında risk altında! Eğer soğuktan korunmazsanız…

Soğuk geçen bu kış günlerinde sıkı giyinerek kendimizi soğuktan korumak oldukça önemli. Özellikle de kalp hastalığınız veya tehlikeniz var ise, bu soğuk havaların vücudunuz üzerindeki etkisini minimuma düşürmelisiniz. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tansel Erol, soğuk havaların vücudumuzda oluşturabileceği rahatsızlıklardan bahsetti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tansel Erol, kalp hastaları için kış aylarının zorlu geçtiğini belirterek, "Soğuk havalarda kalp damarları büzüşür. Kalp hastalarını bu durum çok etkiler. Bu nedenle özellikle 10 derecenin altındaki havalarda hastalarımızın kendini iyi koruması gerekir" dedi.

Türkiye soğuk hava dalgası etkisi altındayken kalp hastaları da hastanelere başvurup rahatsızlıkları için tedavi arayışına giriyor. Konuyla ilgili Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tansel Erol, açıklamalarda bulundu.

Kış aylarının kalp hastaları için sıkıntılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erol, "Kalp hastaları için en sorunlu dönemler, kış aylarıdır. Öncelikle kalp hastaları kış aylarına girmeden önce kontrollerini yaptırmayı ihmal etmemeliler. Soğuklar geldiği zaman kalp damarlarında büzüşmeler olur, vazospazm dediğimiz damarlarda darlık olur ve bu da özellikle kalp hastalarını çok etkiler" diye konuştu.

Hipertansiyonu yani yüksek tansiyonu olan hastalarda, kalp hastalarında ve kalp yetmezliği olanlarda ciddi şekilde kalbe yük bindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erol "Kalbin oksijen tüketimi artar böylece kalp yetmezliği ya da ölümcül sorunlar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.