O kişilerde 10 kat daha fazla görülüyor! Geçmeyen ağrıların sebebi...

Zaman zaman tüm vücudunda ağrı yaşayan ancak ağrılarının nedenine dair bir teşhis alamayan bireylerin fibromiyalji hastası olabileceğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, konu hakkında detaylı bilgiler verdi. Yumuşak doku zedelenmesi olarak da bilinen bu durumun tanı ve tedavi sürecini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:57 PAYLAŞ ABONE OL

Fibromiyaljinin kronik bir ağrı sendromu olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol, fibromilyalji, rahatsızlığın kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha çok gördüğüne değindi. Fibromiyalji hastalarının şikayetlerini de aktaran Dr. Yenerkol, "Her tarafım ağrıyor. Bir gün kolum, bir gün bacağım, bir gün boynumda gezen ağrılarım var. Uyku uyuyamıyorum, sabah yorgun kalkıyorum, gece bacaklarımı koyacak yer bulamıyorum. Doktor doktor dolaşıyorum ama bir şey bulamıyorlar. Senin hastalığın sinirsel diyorlar. Kimseyi hasta olduğuma inandıramıyorum" dedi.





"Ağrılar üst seviyede hissedilir"

Bu hastaların genellikle ortak bir kişilik yapıları olduğunu, her şeyi ince eleyip sık dokuyan, hassas duygulu, mükemmeliyetçi kişiler olduklarını belirten Dr. Yenerkol, "Bu hastalar her şeyin düzgün olmasını isterler ama iş yapacak enerjiyi bulamazlar. Ağrılar 3 aydan daha uzun süreden beri vardır. Torba torba ilaç kullanırlar ama ağrılar bir türlü geçmek bilmez." şeklinde konuştu.