O yaş grubundaki çocuklarda diş çürüklerine dikkat! Tedavi edilmezse enfeksiyona neden oluyor...

Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, Ağız Diş Sağlığı Haftası'nda çocuk ağız ve diş sağlığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kuvvetli, "Aileler bebeklerini nasıl bir pediatriste, çocuk sağlığı uzmanına götürüp her ay kilo, beslenme, aşı gibi takiplerini yaptırıyorsa çocuk diş hekimlerine (pedodontistler) de mümkün olduğu kadar erken gitmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"DİŞ ÇÜRÜĞÜ YAYGIN BİR SAĞLIK SORUNU"

Çocuklarda diş çürüğünün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sık ve yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, "Diş çürüğü dünya tarihindeki en eski ve en yaygın kronik enfeksiyon hastalıklarından biridir" ifadesini kullandı. 2018 yılında Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde yapılmış olan bir çalışma sonucunda Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırma Raporu yayınlandı. Rapora ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kuvvetli, şunları kaydetti:

"Bu rapora göre, 5 yaşındaki çocuklarda, en az bir adet diş çürüğü varlığı oranı yaklaşık yüzde 65. Ortalama olarak hesaplandığında, 5 yaşındaki çocuklarımızın ağzında çürükten etkilenmiş 3,5'in üzerinde diş olduğu belirlendi. Ayrıca aynı çalışmada 12 yaş grubu da değerlendirildi. 12 yaş, artık süt dişlerin değişip sürekli dişlerin geldiği bir dönem. Bu yaş grubundaki çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde en az bir diş çürüğü olduğu ve ortalama 2 civarında çürükten etkilenmiş diş varlığı saptandı. Bunlar dünya geneline göre yüksek rakamlar ama elbette dünyanın birçok ülkesinde de diş çürüğü yaygın bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor."