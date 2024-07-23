O yemek videosuna dikkat! Sosyal medyada yeni tehlike: "Hedonik açlık"

Kaya, hedonik açlığı önlemek ve sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmek için şu önerilerde bulundu:

"İdeal kiloların hedeflenmesi, hedonik açlığı önleyebilir. Kilo hedeflerinize ulaşmak, tatmin edici ve dengeli bir yaşam tarzını destekleyerek gereksiz yeme isteğini azaltabilir. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek de bu konuda önemli bir rol oynar. Yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli spor ve bol sıvı tüketimi, gereksiz besin tüketimini, hedonik açlığı önlemeye yardımcı olabilir. Alışverişe giderken ne alacağımızla ilgili listeler hazırlamak ve bu listeye sadık kalmak, ayrıca mümkünse tok olarak alışverişe çıkmak, alışveriş sırasında aşırı ve gereksiz besin tüketimini engellemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda, açlık zamanlarında sosyal medya veya çevrim içi ortamlarda bulunmaktan kaçınmak gereksiz yeme isteğini azaltabilir. Bir beslenme davranış bozukluğu geliştiyse profesyonel destek almak önemlidir. Bu destek, doktor, diyetisyen veya psikolog gibi uzmanlardan alınabilir."