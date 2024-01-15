Öksürüğü şıp diye kesiyor! İlaçsız en doğal yöntem…

Bol Sıvı Tüketimi: Sıcak su, bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları veya çorba gibi sıvıları içmek, boğazı nemlendirerek öksürüğü hafifletebilir. Nemli Hava: Öksürüğü azaltmaya yardımcı olmak için odayı nemlendirebilirsiniz. Bunun için bir nemlendirici kullanabilir veya bir buhar banyosu alabilirsiniz.

Bal ve Limon: Bir çay kaşığı balı sıcak suya ekleyip içebilir veya bir limonun suyunu sıkarak içine biraz bal ekleyebilirsiniz. Bu karışım, boğazı yatıştırabilir. Tuzlu Su Gargara: Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek gargara yapmak, boğazdaki tahrişi azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir.