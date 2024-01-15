Öksürüğü şıp diye kesiyor! İlaçsız en doğal yöntem…

Öksürüğünüz yalnızca birkaç gün sürse de bazı durumlarda haftalarca sürebilir ve bu da uykunuzu tekrar düzene koymanızı zorlaştırır. Geceleri sizi uykusuz bırakan inatçı, rahatsız edici bir öksürükten şikayetçiyseniz bu tüyoyu denemeye değer olabilir.
Bunu akılda tutarak bir uzman, bütün gece rahatsız edici bir öksürükle ayakta kalmanızı engelleyebilecek "hayat kurtarıcı" bir tüyo paylaştı.
Daha spesifik olarak bu yöntem kuru öksürük içindir; yani mukus üretmeyen öksürük anlamına gelir.
Eczacı Dr. Angela, boğazınızdaki bir noktaya dokunarak öksürüğü durdurmanın yolunu açıkladı.
Boğazının ortasındaki noktayı işaret ederek şunları söyledi: "Gece yarısı böyle öksürerek uyanırsanız. Tek yapmanız gereken işaret parmağınızla tam ortaya baskı uygulamak ve birkaç dakika kadar bu şekilde durmak. Bu size hemen yardımcı olacaktır."
Uzmanlar, öksürüğünüz varsa dinlenmenizi, bol miktarda sıvı tüketmenizi ve başkalarıyla yakın teması sınırlandırmanızı önerir.
Ancak hastalığın üç haftadan uzun sürmesi durumunda doktorunuza başvurmanızı tavsiye edilmektedir.
ÖKSÜRÜĞÜ KESEN YÖNTEMLER
Öksürük, genellikle solunum yollarındaki tahriş veya enfeksiyon sonucu ortaya çıkan bir savunma mekanizmasıdır. Ancak, öksürüğü hafifletmek veya rahatlatmak için birkaç doğal yöntem bulunmaktadır. İşte öksürüğü kesmeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler:
Bol Sıvı Tüketimi: Sıcak su, bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları veya çorba gibi sıvıları içmek, boğazı nemlendirerek öksürüğü hafifletebilir.
Nemli Hava: Öksürüğü azaltmaya yardımcı olmak için odayı nemlendirebilirsiniz. Bunun için bir nemlendirici kullanabilir veya bir buhar banyosu alabilirsiniz.
Bal ve Limon: Bir çay kaşığı balı sıcak suya ekleyip içebilir veya bir limonun suyunu sıkarak içine biraz bal ekleyebilirsiniz. Bu karışım, boğazı yatıştırabilir.
Tuzlu Su Gargara: Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek gargara yapmak, boğazdaki tahrişi azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir.
Zencefil Çayı: Taze zencefil dilimlerini sıcak suya ekleyerek çay yapabilir veya zencefil çayları kullanabilirsiniz. Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri boğazı rahatlatabilir.
Nane Yağı: Bir miktar nane yağını bir mendile damlatarak veya bir buhar makinesine ekleyerek buhar solumak, öksürüğü azaltabilir.