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Okul çağındaki çocuklarda sık görülüyor! Karın ağrısının altında bakın ne yatıyor

Çocuklarda özellikle okul döneminde karın ağrısı sık karşılaşılan şikayetlerden biri. Ancak her karın ağrısını basit bir mide rahatsızlığı olarak değerlendirmek doğru olmayabilir. Tuvalet ihtiyacını erteleme, yeterince su içmeme ve düzensiz beslenme kabızlığa yol açabilirken; enfeksiyonlar ve bazı sindirim sistemi hastalıkları da benzer şikayetlere neden olabiliyor. Peki hangi karın ağrıları normal kabul edilebilir, hangi belirtilerde doktora başvurmak gerekir? Uzmanından ebeveynleri ilgilendiren önemli uyarılar geldi.

İHA Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:32 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda karın ağrısının oldukça sık görülen bir şikâyet olduğunu belirterek, "Çocuklarda karın ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Okul döneminde beslenme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi durumlar karın ağrısına yol açabilir. Bununla birlikte enfeksiyonlar, reflü, çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıkları da değerlendirilmelidir. Bu nedenle tekrarlayan veya çocuğun günlük yaşamını etkileyen karın ağrılarının ihmal edilmemesi önemlidir" dedi.



"TUVALET İHTİYACININ ERTELENMESİ KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR"

Okul döneminde çocukların tuvalet ihtiyacını ertelemesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Meltem Gülşan,, bunun zaman içerisinde kabızlık sorununa yol açabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Meltem Gülşan,, "Çocuklar okulda tuvalete gitmek istemeyebilir veya ders ve teneffüs düzeni nedeniyle tuvalet ihtiyacını erteleyebilir. Bunun yanı sıra yeterli su içmemek ve liften fakir beslenmek de kabızlığı tetikleyebilir. Kabızlık yaşayan çocuklarda karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık ve dışkılama sırasında zorlanma görülebilir. Bu nedenle çocukların gün içerisinde yeterli sıvı tüketmesi, sebze, meyve ve lif içeren besinlerle dengeli beslenmesi ve tuvalet ihtiyacını ertelememesi önemlidir" şeklinde konuştu.