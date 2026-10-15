Okul döneminde hastalıklara karşı kalkan: El yıkama alışkanlığına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, soğuk havalarda çocukların hastalıklardan korunması için dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Çebi, el hijyeninin önemini ön plana çıkardı. "Özellikle el hijyeni çok önemlidir. Çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız ve en önemlisi doğru el yıkamayı öğretmeliyiz" dedi.



Serin havaların, birçok aile için endişe kaynağı olduğunu belirten Dr. Çebi, "Okullar açıldı ve birçok çocuğumuz hastanelerin yolunu tutmaya başladı. Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için sıkça el yıkamalıyız. Grip aşısı, hastalık sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. 9 yaşın altındaki çocuklar için 1 ay arayla 2 doz aşı önerilmektedir" şeklinde konuştu.