Okul döneminde hastalıklara karşı kalkan: El yıkama alışkanlığına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, soğuk havalarda çocukların hastalıklardan korunması için dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Çebi, el hijyeninin önemini ön plana çıkardı. "Özellikle el hijyeni çok önemlidir. Çocuklarımıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırmalıyız ve en önemlisi doğru el yıkamayı öğretmeliyiz" dedi.
Serin havaların, birçok aile için endişe kaynağı olduğunu belirten Dr. Çebi, "Okullar açıldı ve birçok çocuğumuz hastanelerin yolunu tutmaya başladı. Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için sıkça el yıkamalıyız. Grip aşısı, hastalık sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. 9 yaşın altındaki çocuklar için 1 ay arayla 2 doz aşı önerilmektedir" şeklinde konuştu.
Çocukların düzenli ve mevsimine uygun beslenmesinin bağışıklık sistemini güçlendireceğini belirten Dr. Çebi, "Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketmek, hormonlu gıdalardan uzak durmamıza yardımcı olur. Ayrıca, doktor kontrolü ile alınan takviye vitaminler bağışıklık sistemini destekleyebilir" ifadelerini kullandı.
Doğal çözümler konusunda da önerilerde bulunan Dr. Çebi, "Kış boyunca öksürükleri önlemek için ayva yaprağı ve ıhlamur kullanılabilir. Ayrıca doğal öksürük şurubu tarifi olarak turp, karabiber ve bal öneriyorum. 1 yaşın altındaki çocuklara bal vermemek gerekiyor. Hastalık belirtileri devam ederse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Tedbirimizi aldığımız takdirde, kıştan korkmamıza gerek yok" açıklamasında bulundu.