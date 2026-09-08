“Okula gitmek istemiyorum” diyorsa sakın bunu yapmayın! Uzmanından ailelere kritik uyarı

Okula başlamanın, çocuklar için önemli bir yaşam değişikliği anlamına geldiğini çocuğun ailesinden ayrılmasının, yeni çevreye girmesinin, farklı kurallara uyum sağlamasının ve yeni ilişkiler kurmasının beraberinde çeşitli duygusal tepkiler getirebileceğini ifade eden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uz.Dr. Elif Burcu Bağçeli; "Okula başlama döneminde belli bir düzeyde kaygı yaşanması normaldir. Ancak çocuklar kaygılarını her zaman 'Korkuyorum' şeklinde ifade etmeyebilirler. Okul kaygısı; okula gitmek istememe, gitmeyi reddetme ve bahaneler üretme, okul sabahlarında yoğun ağlama ve huzursuzluk, anne-babadan ayrılmak istememe, karın ağrısı, mide bulantısı gibi bedensel belirtiler, uykuya dalmakta güçlük, içe kapanma şeklinde kendini gösterebilir. Okula gitmek istemiyorum diyen bir çocuğa 'Bunda korkacak ne var?, herkes okula gidiyor, sen neden gitmiyorsun?' gibi ifadeler kullanmak çocuğun yaşadığı duygunun anlaşılmadığını hissetmesine neden olabilir. Bunun yerine net ve kısa cümlelerle süreç anlatılmalı, anlatırken kaygılı bir tutumdan uzak durulmalı, çabayı takdir eden olumlu ifadeler kullanılmalıdır" dedi.





AİLELER ÇOCUKLARININ OKULA UYUM SAĞLAMASI İÇİN NELER YAPMALI?

Ebeveynlerin okul sürecinde sakin, sabırlı ve tutarlı bir davranış sergilemesinin önemine değinen Uz.Dr. Elif Burcu Bağçeli; "Çocuğa okul hakkında yaşına uygun ve gerçekçi bilgiler verilmelidir. Okul süreci başlamadan önce uyku-uyanma rutinlerine kademeli olarak geçiş yapılabilir. Mümkünse okul binasını önceden gezmek, öğretmenle tanışmak çocuğun belirsizlik duygusunu azaltacaktır. Vedalaşmalar ise kısa, net ve güven verici olmalıdır. Okula gitmesi, uyum sağlaması, arkadaş edinmesi gibi adımları fark edilip desteklenmelidir. İlk günlerde kısa süreli ağlama, anne-babadan ayrılmak istememe, sabahları huzursuzluk veya 'Okula gitmek istemiyorum' şeklindeki ifadelerin görülmesi ruhsal bozukluk olduğu anlamına gelmez. Burada önemli olan bu durumların giderek azalıp azalmadığı, belirtilerin şiddeti, süresi ve günlük işlevselliğini ne kadar etkilediği takip edilmelidir" dedi.





Okula uyum sürecinin bir anda gerçekleşen bir durum olmadığını ve bir süreç olduğunu, çocukların bu süreci birbirinden farklı şekillerde yaşamalarının normal olduğunun altını çizen Uz. Dr. Elif Burcu Bağçeli; "Belirtiler yoğun ve sürekli hale geliyorsa veya çocuğun işlevselliğini belirgin etkiliyorsa Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanına başvurmak önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.