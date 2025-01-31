Ölüm kokteyli sarı serum

Halk arasında ‘atom’, ‘sarı serum’ ya da ‘kokteyl’ olarak bilinen vitamin takviyeli serumlar, ölüm saçıyor. Sarı serum yüzünden Adana ve Afyonkarahisar’da 2 kişi hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Metin Arolat’ın da ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı, ölümcül tehlikeye karşı uyardı.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:07 PAYLAŞ ABONE OL

Grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalananların tercih ettiği sarı serum nedeniyle meydana gelen ölüm vakaları gündemde. Eylül ayında ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sarı serum, Afyonkarahisar'da grip şikayetiyle gittiği klinikte serum bağlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan ile Adana'da yaşayan iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş'ın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Gündoğan'a özel bir klinikte, Yüksekbaş'a ise grip belirtileri nedeniyle mahallesinde gittiği eczanede hazırlandı ölümcül sarı serum. Ve 5 ay içinde 3 can bu nedenle hayata veda etti.





KUAFÖRDE BİLE VERİLİYOR

Bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor sarı serum. Ancak bu uygulama, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Aile Hekimi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, sarı serumun neden ölümcül olabileceğini şöyle açıkladı: "Sarı serum halk arasında 'ölüm kokteyli' olarak biliniyor. Vücut direncini yerine getirmek için serumun içine çeşitli vitaminler karıştırılarak, damar yoluyla kişiye veriliyor. Bu tarz işlemler asla bir özel klinikte yapılmamalı. Ama maalesef kuaförde hatta evde bile damardan sarı serum veriliyor. Alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Bu son derece ölümcül bir tehlike."