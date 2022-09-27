Ölüm riskini %27 düşürme gücüne sahip! Bilim insanları “her gün iki bardak” tüketin diyor

Dünyadaki önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan kalp rahatsızlıklarının yaşanma oranını düşürmek, kişilerin ölüm riskini de büyük oranda düşürüyor. Yapılan bir yeni çalışma, sürekli tükettiğimiz bir içeceğin aslında bu konuda oldukça etkili olduğunu gösterdi. Fakat önemli olan hangi miktarda içtiğiniz ile ilişkili.
İster enerjinizi artırmak için ister lezzetinin tadını çıkarmak için tüketin, kahve hoş bir tattan daha fazlasını sunar. European Journal of Preventive Cardiology yayınlanan araştırmaya göre, kahve içmek kalp hastalığı riskinizi azaltırken ömrünüzü uzatabilir.
"ÖLÜM RİSKİNİ %27 DÜŞÜRÜYOR"
Yapılan araştırma sonucunda, kahvenin ölüm riskini %27 oranında azalttığını tespit etti. Ayrıca, araştırmacılar kafeinsiz, öğütülmüş ve hazır kahvenin ölüm riskini sırasıyla yüzde 14, 27 ve 11 oranında azaltabildiğini buldu.
Ekip, en etkili kahve türünü belirlemenin yanı sıra, keyif için ideal fincan miktarını da buldu. Araştırma, günde iki ila üç bardağın en iyi sonuçları gösterdiğini öne sürdü.
Çalışmayı yürüten Profesör Peter Kistle bu gözlemsel çalışmada, öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve, kardiyovasküler hastalık insidansında ve kardiyovasküler hastalıktan veya herhangi bir nedenden ölümde eşdeğer azalmalarla ilişkilendirildiğini belirtti.
Kistle'a göre; sonuçlar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve alımının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak görülmesi gerektiğini gösteriyor.
"449.000' DEN DAHA FAZLA İNSAN İNCELENDİ"
Ayrıca, çalışma, ölüm riskini azaltmanın yanı sıra, kahvenin dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıkları da engellediğini buldu. Çalışmada, 40 ile 69 yaşları arasındaki 449.000'den fazla katılımcı incelendi, UK Biobank'tan gelen veriler kullanıldı.
Araştırmacılar, kapuçinodan filtre kahveye kadar, katılımcıların tercih ettiği hazır, öğütülmüş veya kafeinsiz kahve seçimine göre gruplar oluşturdu. Araştırma ekibi, yaş, altta yatan sağlık koşulları ve sigara içme durumu gibi faktörler için bir ayarlamanın ardından, tüm kahve türlerinin herhangi bir nedenle ölümde azalma ile ilişkili olduğunu buldu.
Kardiyovasküler hastalık söz konusu olduğunda , kafeinsiz, öğütülmüş, hazır kahve, sırasıyla yüzde altı, yüzde 20 ve yüzde dokuz oranında azaltılmış durum olasılığıyla bağlantılıydı.
Ayrıca, öğütülmüş ve hazır kahvenin de aritmi riskini azalttığı, dört ila beş fincan öğütülmüş ve iki ila üç fincan hazır kahvenin bu durum için en faydalı olduğu belirlendi. Farkında değilseniz, aritmiler, NHS'ye göre potansiyel olarak ölümcül olabilecek kalp ritmindeki bir anormalliği tanımlar.
Profesör Kistler kafeinin, kahvedeki en iyi bilinen bileşen olduğunu, ancak aynı zamanda 100'den fazla biyolojik olarak aktif bileşen içerdiğini dile getirdi. Kahve tüketiminin, kardiyovasküler hastalık ve hayatta kalma arasında gözlemlenen pozitif ilişkilerden kafeinsiz bileşiklerin sorumlu olabileceğine de vurgu yaptı.
Tüm bu verilerin, sağlıklı kişiler ve belirli verilere bağlı olarak elde edildiği unutulmamalı. Bu nedenle sizin için sağlıklı kahve dozunu öncelikle doktorunuza danışmanız, çok daha etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır.