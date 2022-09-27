Ölüm riskini %27 düşürme gücüne sahip! Bilim insanları “her gün iki bardak” tüketin diyor

Dünyadaki önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan kalp rahatsızlıklarının yaşanma oranını düşürmek, kişilerin ölüm riskini de büyük oranda düşürüyor. Yapılan bir yeni çalışma, sürekli tükettiğimiz bir içeceğin aslında bu konuda oldukça etkili olduğunu gösterdi. Fakat önemli olan hangi miktarda içtiğiniz ile ilişkili.

İster enerjinizi artırmak için ister lezzetinin tadını çıkarmak için tüketin, kahve hoş bir tattan daha fazlasını sunar. European Journal of Preventive Cardiology yayınlanan araştırmaya göre, kahve içmek kalp hastalığı riskinizi azaltırken ömrünüzü uzatabilir.