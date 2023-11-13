Ölümcül bu virüse dikkat! Sinir sistemini tamamen çökertiyor

Doktor Esra Daharlı, kuduz hastalığının belirtilerini şöyle anlattı, "Kuduz hastalığının belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, akıl karışıklığı, endişe, aşırı tükürük üretimi, hayal görme, aşırı hareketlilik, ısırılan bölgede duyu değişikliği, kısmi felç, kusma, mide bulantısı, uykusuzluk, yutma güçlüğü ve yutma güçlüğü nedeniyle sıvı içmeye karşı geliştirilen korku hissi bulunur. Hastalık belirtileri ortaya çıkmışsa aşılama faydasız kalır ve yaklaşık 20 gün içerisinde ölüm gerçekleşir."
Şüpheli bir hayvan ısırması durumunda ısırılan bölgenin bol su ve sabunla yıkanması gerektiğini anlatan Doktor Daharlı, "Yara yeri kapatılmamalı, dikilmemeli, güneş ışığına tutulmalıdır. En yakın sağlık birimine başvurarak yara yeri muayenesiyle beraber koruyucu önlemler ve hekimin uygun göreceği şekilde aşıya başlanmalıdır. Uygun dozda ve uygun bölgeye yapılan aşı sonucu virüsün beyne ilerlemesinin önüne geçilebilir ve hastalığın oluşması tamamen önlenebilir. Kişinin aşıları devam ederken ısıran hayvan yakalanmışsa 10 gün boyunca gözetim altında tutulur. 10 gün içinde kuduz belirtisi göstermeyen hayvan serbest bırakılabilir. Yakalanamayan hayvanların ısırıklarında, hayvanın kuduz olduğu kabul edilerek bildirimler ve tedavilere devam edilir." şeklinde konuştu.
Kuduz hastalığının görülme sıklığı alınacak önlemlerle azaltılabileceğini belirten Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzm. Dr. Esra Daharlı, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Halk Sağlığı Bülteni" nin 9. Sayısında yaptığı açıklamada şöyle devam etti, "Bu önlemlerin başında aşı (bağışıklama) hizmetleri gelmektedir. Özellikle vahşi hayvanlarla temas edebilecek tüm evcil hayvanların, kuduz riski yüksek bölgelere seyahat edecek olanların, kuduz açısından risk taşıyan meslek gruplarının aşılanması önceliklidir. Bununla beraber sokak hayvanlarının kontrolü, denetimi ve aşılanması belediye hizmeti olarak sunulmaktadır. Kuduz riskli temas yaşanması durumunda erken başvuru, yara bakımı, aşıların zamanında yapılması ve evcil hayvanların aşılanması konusuna özen gösterilmelidir."