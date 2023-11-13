Ölümcül bu virüse dikkat! Sinir sistemini tamamen çökertiyor

Uzmanlar kuduz hastalığına karşı en doğru önlemin aşılanma olduğunu dile getirdiler. Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzman Doktorlarında Esra Daharlı, kuduzun günümüzde halk sağlığı açısından önemini korumaya devam eden, ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu belirterek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 180 bin kuduz şüpheli temas vakası, 1-2 adet de insan kuduz vakası bildirilmektedir. Hayvan ısırığı yolu ile bulaşan kuduz virüsü insanların sinir dokularından ilerleyerek beyin ve omuriliğe ulaşır, iltihaplanmaya yol açarak ölüme sebep olur. Şüpheli ısırmalar çoğunlukla köpek, kedi ve daha nadir olarak vahşi hayvanlar tarafından gerçekleştirilir.” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:53 PAYLAŞ ABONE OL

Doktor Esra Daharlı, kuduz hastalığının belirtilerini şöyle anlattı, "Kuduz hastalığının belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, akıl karışıklığı, endişe, aşırı tükürük üretimi, hayal görme, aşırı hareketlilik, ısırılan bölgede duyu değişikliği, kısmi felç, kusma, mide bulantısı, uykusuzluk, yutma güçlüğü ve yutma güçlüğü nedeniyle sıvı içmeye karşı geliştirilen korku hissi bulunur. Hastalık belirtileri ortaya çıkmışsa aşılama faydasız kalır ve yaklaşık 20 gün içerisinde ölüm gerçekleşir."



Şüpheli bir hayvan ısırması durumunda ısırılan bölgenin bol su ve sabunla yıkanması gerektiğini anlatan Doktor Daharlı, "Yara yeri kapatılmamalı, dikilmemeli, güneş ışığına tutulmalıdır. En yakın sağlık birimine başvurarak yara yeri muayenesiyle beraber koruyucu önlemler ve hekimin uygun göreceği şekilde aşıya başlanmalıdır. Uygun dozda ve uygun bölgeye yapılan aşı sonucu virüsün beyne ilerlemesinin önüne geçilebilir ve hastalığın oluşması tamamen önlenebilir. Kişinin aşıları devam ederken ısıran hayvan yakalanmışsa 10 gün boyunca gözetim altında tutulur. 10 gün içinde kuduz belirtisi göstermeyen hayvan serbest bırakılabilir. Yakalanamayan hayvanların ısırıklarında, hayvanın kuduz olduğu kabul edilerek bildirimler ve tedavilere devam edilir." şeklinde konuştu.