Ölümcül hastalığın görülme yaşı 16’ya düştü! En önemli nedeni...

SİGARA BAŞ DÜŞMAN Büyük tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, 16 yaşında çocuk hastalarda mesane tümörü vakası görüldüğünü söyleyerek, şöyle dedi: "Sigara ve tütün ürünleri kullanımı bu hastalığın oluşmasına neredeyse yüzde 50 etki ediyor. Bu hastalığın yaş ortalamasının bu denli düşmesinin en temel nedeni sigara kullanımı ve sigara kullanılan ortamdan etkilenmedir. Son dönemde ne yazık ki sigara kullanımı yaş ortalaması çok düştü. Geçmiş dönemde 50'li yaşlarda daha sık gördüğümüz bu hastalık, şimdi 16 yaşında çocuklarda bile görülmeye başladı.





Sadece sigara kullanımı değil, çevresel faktörleri de göz önüne alırsak, sigara içilen ortamda bulunan çocukların pasif içici olarak yer alması da bu hastalığı tetikliyor." Prof. Dr. Özdemir, mesane tümörünün en yaygın belirtisinin ise idrardan gelen kan olduğunu belirterek "İdrarından kan gelen herkeste mesane tümörü görülebilir. En yaygın semptom kanlı idrardır. Diğer belirtiler ise; iştahsızlık, kilo kaybı, sık sık idrar yapma isteği, idrar yaparken zorlanma ve acı hissidir. Bu belirtileri taşıyan kişilerin en kısa zamanda bir uzman tarafından tanı konulması ve tedavi edilmesi gerekir" diye konuştu.