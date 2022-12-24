Ölümcül hastalıklara karşı en etkili besin! Sağlığı korumanın anahtarı günde 1 porsiyon yemekten geçiyor…

Yarım fincan böğürtlen içindeki antosiyanin içeriği porsiyon başına 70 mg iken, yaban mersini aynı büyüklükteki porsiyonda 120.8 mg ile daha da fazlasını içerir. Yarım bardak ahududu 30.2 mg ve çilek 20.5 mg antosiyanin içerir. 2020'de Advances in Nutrition'da yayınlanan bir makalede yaban mersininin sağlığa faydaları da belirtildi.

"Yaban mersini, bol miktarda antosiyanin pigmenti de dahil olmak üzere çok sayıda fitokimyasal içerir. Çeşitli fitokimyasallar arasında, antosiyaninler muhtemelen yaban mersini sağlık işlevselliği üzerinde en büyük etkiyi yapar."