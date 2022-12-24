Ölümcül hastalıklara karşı en etkili besin! Sağlığı korumanın anahtarı günde 1 porsiyon yemekten geçiyor…

Bunun nedeni, yağlı yiyeceklerin kan damarlarında tıkanıklıklara yol açarak kalbe kan akışını engellemesidir.
Ve tuz, kalp gibi organlara fazladan yük bindiren kan basıncını yükseltir. Tükettiğimiz yiyecekleri kalp hastalıkları için sorumlu tutabileceğimiz gibi aynı şekilde bu hastalıkların önlenmesinde ve kalbimizi korumada önemli rol de oynayabilirler.
Doktor Emma Derbyshire şunları söyledi: "Kardiyovasküler hastalık oranları tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve her gün pek çok kişi bu nedenle hayatını kaybediyor."
"Meyve ve sebze yemenin kalp sağlığı için harika olduğu uzun zamandır biliniyor, ancak yapılan bu araştırma gerçekten bir dizi meyve ve sebze ve meyveler dahil renkli çeşitleri yemenin önemini vurguluyor."
Orman meyveleri, bu meyvelere farklı renklerini veren ve kalp sağlığıyla bağlantılı pigmentler olan antosiyaninler bakımından zengindir. Tavsiyesi, bilimsel bir incelemenin, orman meyvesi yemenin kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynayabileceğini vurgulaması anlamına geliyor.
Orman meyveleri, antosiyaninler bakımından oldukça yüksektir. Bu meyvelere belirgin mavi/kırmızı renklerini veren bitki pigmentleri ve diğer meyvelerin kabuklarından farklı olarak meyvelerin hem kabuğunda hem de etinde benzersiz bir şekilde bulunur.
Molecular Aspects of Medicine'de yayınlanan makale, beslenmenize antosiyanin açısından zengin birkaç porsiyon orman meyvesinin dahil edilmesinin felç, ölümcül kalp krizleri ve yüksek tansiyon dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.
Antosiyaninlerin bağırsak sağlığını iyileştirebileceğine dair kanıtlar da var. İncelemede ek olarak şunlara yer veirldi: "Tüm kardiyovasküler olayların yarısından fazlası, iyileştirilmiş bir beslenme düzeniyle önlenebilir."
"Yakın tarihli randomize kontrollü çalışmalarla desteklenen ileriye dönük çalışmalardan elde edilen kanıtlar, meyvelerin/sebzelerin faydalarının flavonoidler adı verilen biyoaktif maddelerden kaynaklanabileceğini gösteriyor.
"Özellikle flavonoidlerin bir alt sınıfı olan kırmızı/mavi renk tonundan sorumlu antosiyaninler artan oranda bir ilgi görmektedir. Diyetle ilgili sağlık sorunları, zamanımızın önde gelen öncelikler arasında yer alıyor ve diyetimize birkaç porsiyon antosiyanin açısından zengin meyve dahil etmek gibi basit bir değişiklik, halk sağlığını iyileştirmede önemli düzeyde bir etkiye sahip olabilir."
Yarım fincan böğürtlen içindeki antosiyanin içeriği porsiyon başına 70 mg iken, yaban mersini aynı büyüklükteki porsiyonda 120.8 mg ile daha da fazlasını içerir. Yarım bardak ahududu 30.2 mg ve çilek 20.5 mg antosiyanin içerir. 2020'de Advances in Nutrition'da yayınlanan bir makalede yaban mersininin sağlığa faydaları da belirtildi.
"Yaban mersini, bol miktarda antosiyanin pigmenti de dahil olmak üzere çok sayıda fitokimyasal içerir. Çeşitli fitokimyasallar arasında, antosiyaninler muhtemelen yaban mersini sağlık işlevselliği üzerinde en büyük etkiyi yapar."
"Epidemiyolojik araştırmalar, düzenli, ölçülü yaban mersini ve/veya antosiyanin alımını, kardiyovasküler hastalık, ölüm ve tip 2 diyabet riskinin azalması ve kilonun korunması ve nöroproteksiyonda iyileşme ile ilişkilendirmektedir."