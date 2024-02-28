Ölümcül hastalıkların kalkanı! Vücudun her hücresini koruyor...

Uzmanlar, kanserden korunmanın en etkili yolunun sağlıklı yaşam tarzına geçmek olduğunu söylüyor. Bu değişimin ilk adımı ise dengeli beslenme ve spordan geçiyor.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:57 PAYLAŞ ABONE OL

Bilim insanları, dünya genelinde en ölümcül hastalıklar arasında yer alan kansere karşı çalışmalarını sürdürürken insanlar da kanserden korunmanın yollarını araştırıyor. Onlymyhealth adlı internet sitesi, kanseri önlemek için yapılabilecek yaşam pratiklerine ve uzman görüşüne yer verdi.

Hindistan'daki SL Raheja Hastanesi'nde görevli Cerrahi Onkolog Dr. Kirti Bhushan, kanserin genetiğinin ve biyolojik davranışının anlaşılmasında büyük ilerleme kaydedildğini belirterek, "Bu bağlamda iki ana gözlem yapıldı. Birincisi, genetik ve aile öyküsü kanser vakalarının yüzde 10-15'ine katkıda bulunurken, diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile ilgili faktörler yüzde 85-90'ına katkıda bulunuyor. İkincisi de kanser bir gecede ortaya çıkan bir olgu olarak karşımıza çıkmıyor" ifadelerini kullandı.