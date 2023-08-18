Ölümcül kanser riskini %40 azaltıyor! Bilim insanları ’her gün yapın’ diyor...

İsveç 1 milyon kişi üzerinde yapılan bu araştırma formda kalmanın en az dokuz tür tümöre karşı korunmaya yardımcı olduğunu gösterdi.
16 ila 25 yaşları arasında daha güçlü bir kalp ve akciğerlere sahip olmak, orta yaşta daha düşük boyun, boğaz, mide, pankreas, karaciğer, bağırsak, böbrek veya akciğer tümörleri ile bağlantılıydı.
En iyi durumda, akciğer kanseri riski, formda olmayan insanlara göre yüzde 42 daha düşüktü.
Göteborg Üniversitesi'nden Dr. Aron Onerup şunları söyledi: "Bu çalışma, sağlıklı genç bireylerde daha yüksek zindeliğin, araştırılan 18 kanserden 10'unda gelişme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor."
"Bu sonuçlar, gençlerin ilerleyen yaşlarda kansere riskini azaltmada etkili bir yöntem olarak kullanılabilir"
Araştırmaya katılan kişiler, 1968-2005 yılları arasında sağlık kontrolünden geçirildi ve ortalama olarak 33 yıl boyunca izlendi.
Kanserlerin çoğunun 60 yaşından önce tespit edildiğini öne sürülmektedir.
Yetişkinlerin neredeyse yarısının hayatlarının bir noktasında kanser olacağı düşünülüyor, ancak anketler kadınların yarısının ve erkeklerin üçte birinin hiç egzersiz yapmadığını gösteriyor.
Buna karşın araştırmalar gösteriyor ki, çocukların yaklaşık yüzde 50'si her gün aktif olarak hareket ediyor ancak her üç kişiden biri fazla kilolu.
Uzmanlar, yetişkinlerin her hafta 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapması gerektiğini, çocukların ise günde bir saat aktivite hedeflemesi gerektiğini söylüyor.
Sağlıklı bir kiloyu koruyarak, hormon seviyelerini dengeleyerek, kan basıncını ve şekerleri kontrol ederek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskini azaltabilir.
Dr. Onerup, "İnsanlar kanserden korunmak için hızlı yürüyüş, koşu , bisiklete binme, yüzme veya düzenli olarak merdiven çıkma ile kardiyo kondisyonlarını artırabilirler" diyor.
KANSERE KARŞI EN ETKİLİ BESİNLER
Sebzeler ve Meyveler: Renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar, lif ve vitaminler açısından zengindir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli), havuç, domates, turunçgiller (portakal, mandalina, limon), çilek, böğürtlen gibi meyveler kanser riskini azaltmada yardımcı olabilir.
Sarımsak ve Soğan: Allisin ve sülfür bileşikleri içeren sarımsak ve soğan, kansere karşı potansiyel koruyucu etkilere sahip olabilir.
Kuruyemişler ve Tohumlar: Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler ile chia tohumu, keten tohumu gibi tohumlar sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar bakımından zengindir.
Balık: Omega-3 yağ asitleri içeren yağlı balıklar (somon, sardalya vb.) kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilir.
Zerdeçal: İçerdiği kurkumin bileşiği ile anti-inflamatuar (iltihap önleyici) özelliği sayesinde kansere karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.
Yeşil Çay: Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çayın kanser riskini azaltıcı etkileri araştırmalarla gösterilmiştir.
Kırmızı Üzüm: Kırmızı üzümde bulunan resveratrol adlı bileşik, antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahip olduğu bilinmektedir.
Tam Tahıllar: Kepekli tahıllar, lif ve besleyici maddeler bakımından zengin olduğundan kanser riskini azaltmada yardımcı olabilir.
Lahana Ailesi Sebzeler: Brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzeler, indol-3-karbinol gibi bileşikler içererek kansere karşı koruma sağlayabilir.
Zeytinyağı: Sağlıklı yağlar içeren zeytinyağının antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri bulunmaktadır.