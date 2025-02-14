Ölümcül kansere karşı kalkan oluyor! Her gün birkaç kaşık…

Sözlerine, "Özellikle kırk yaşın altındaki bireylerde daha nadir görülürken, 40-50 yaşlardan sonra görülme sıklığında artış ile karakterizedir. Mass General Brigham'da yürütülen yeni bir çalışma, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyomundaki olumlu değişikliklerle kolorektal kansere karşı koruma sağlayabileceğini buldu." sözleriyle devam etti.

Prof. Dr. Uğur Coşkun, çalışmasında ayrıca "ABD'nin 2 önemli prospektif kohort çalışmasından elde edilen veriler kullanılarak, 100 bin'den fazla kadın ve 51 bin erkek katılımcının on yılı aşkın sürede takip edildi. Alınan verilere göre, haftada iki porsiyon veya daha fazla yoğurt tüketiminin, kolorektal kanser oranlarının daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu buldu. Bu sonuçta yoğurtta bulunan bir bakteri türü olan Bifidobacterium türünün etkili olabileceği belirlendi. Çalışma sonucunda yoğurdun potansiyel faydaları hakkında eşsiz kanıtlara rastlandı" ifadelerine yer verdi.