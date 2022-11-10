Ölümü aylar öncesinden bildiren işaretler! El ve ayaklarda…

Daha belirgin olan belirtiler, vefat etmeden bir ila iki hafta öncesinde ortaya çıkar. Bu noktada uzmanlar "kişi kendini sürekli yorgun ve bitkin hissedebilir, o kadar çok halsiz olabilir ki yatağından çıkamaz" derken uyku düzeninde bir değişiklik yaşayabileceklerini söylediler.

Bu noktada ayrıca kişinin iştahında azalma ve çok az sıvı tüketme eğilimi gösterebileceği bildirildi.

Diğer belirtiler arasında, daha yüksek düzeyde ağrının yanı sıra kan basıncında, solunumda ve kalp atış hızında bir değişiklikler gözlemlenebileceği belirtildi.