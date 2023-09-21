Ömrü 20 yıl uzatan kahvaltı! Özellikle bu saatte yaparsanız…

Güne saat 11.00'de kahvaltıyla başlamak ömrünüzü artırabilecek ufak ama önemli bir detaydır. Aslında bu beslenme protokolü, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Nörobilimci Dr. Julia Jones, sabah 11'e kadar kahvaltı yememenin, ömrünüze 20 yıl ekleyebilecek basit bir değişiklik olduğunu paylaştı.
Dr. Jones şunları söyledi: "Sistemimizi biraz dinlendirmek için, gece boyunca 16 saat oruç tutmaya çalışın ve ardından sekiz saatlik bir süre içinde yemek yiyin."
"Artık pek çok araştırma, yanlış şeyler yediğimizi, ancak çok sık yemek yediğimizi gösteriyor. Sindirim sisteminizi dinlendirmek ve diğer hücresel yolların ve önemli temizlik süreçlerinin devreye girmesine izin vermek, bu hücrelerin sıfırlanmasına yardımcı olabilir."
Doktorun tarif ettiği bu beslenme rejimi aynı zamanda aralıklı oruç olarak da biliniyor. Bu popüler diyete birçok farklı yaklaşım olsa da , sekiz saatlik bir aralıkta yemek yemek "günlük kısıtlı oruç" anlamına geliyor. Uzmanlar her gün bu saatlerde normal şekilde yemek yiyebileceğinizi söylüyor.
Sabah 11'de kahvaltı yapmayı mı yoksa doğrudan öğle yemeğine mi geçmeyi tercih edeceğiniz size kalmış. Dahası, aralıklı oruç çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
Uzmanlar şunu belirtiyor: "Kilo vermek ve fiziksel olarak aktif olmak, diyabet, uyku apnesi ve bazı kanser türleri gibi obeziteye bağlı hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olur. Bu hastalıklar için aralıklı oruç, genel kaloriyi azaltan diğer diyet türleri kadar faydalı görünüyor."
Ayrıca bu beslenme yaklaşımı inflamasyonu azaltmada diğer diyetlere göre daha faydalı görünmektedir. Aralıklı oruç, ömrünüze yıllar katabilecek tek alışkanlık değil; doktor, her hafta 30 farklı bitki yemenin de yardımcı olabileceğini açıkladı.
Dr. Jones şunları söyledi: "Kulağa çok zor geliyor ama eğer bir şeyleri karıştırmayı düşünürseniz, fındıkları kefirle karıştırabilirsiniz - fermente edilmişlerdir ve içlerinde bakteri vardır.Yoğurtta dört veya beş farklı türde tohum bulunabilir."
Uzman, haftada 30 bitki yemenin aynı zamanda "temel dayanak" olan bağırsak sağlığınızı iyileştirmeye de yardımcı olabileceğini paylaştı. Bu alanda yardımcı olabilecek diğer yiyecekler arasında kombucha, kefir ve kimchi gibi yiyecekler yer alır.
Ayrıca doktor, bu küçük değişiklikleri benimsemenin "bir hafta içinde" fark yaratmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.