Ömrü 20 yıl uzatan kahvaltı! Özellikle bu saatte yaparsanız…

Uzmanlar şunu belirtiyor: "Kilo vermek ve fiziksel olarak aktif olmak, diyabet, uyku apnesi ve bazı kanser türleri gibi obeziteye bağlı hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olur. Bu hastalıklar için aralıklı oruç, genel kaloriyi azaltan diğer diyet türleri kadar faydalı görünüyor."

Ayrıca bu beslenme yaklaşımı inflamasyonu azaltmada diğer diyetlere göre daha faydalı görünmektedir. Aralıklı oruç, ömrünüze yıllar katabilecek tek alışkanlık değil; doktor, her hafta 30 farklı bitki yemenin de yardımcı olabileceğini açıkladı.