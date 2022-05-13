Ömrünüze ömür katacak! Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı bu "yeşil besinde"

Beslenme sistemine ekleyeceğiniz besinler ve sağlıklı beslenme için yapılacak olan değişiklikler sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralıyor. Özellikle yeşil besinler, bedeninizi yenileyebilme fırsatı sunuyor.
ENGİNAR
Enginar, yapılan çalışmaların ardından vitamin ve mineral yoğunluğunun yanı sıra toksinleri atan yapısı sayesinde birçok hastalıkta tedavi edici özelliğinden yararlanılıyor.
Karaciğer dostu olarak bilinen bu sebzenin yaprakları da oldukça önemli. Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemini temizleme gücüne sahip.
Kalp hastalıkları, romatizma, gut, safra kesesi rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümünün değil aynı zamanda yaprakların da pişirilmesi sıklıkla tavsiye ediliyor.
BEZELYE
Protein, lif ve nişasta açısından zengin bir sebze olan bezelye, oldukça önemli bir yapıya sahiptir.
A, C ve B vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içinde barındıran bir sebze olan bezelye, kemik sağlığından kas-iskelet sistemine kadar oldukça destekleyicidir. Garnitür, tencere yemeklerinde ve salatalarda kullanabileceğiniz bu sebzeyi sıklıkla kullanabilirsiniz.
BAKLA
Bakla, tazeyken yeşil kurutulduğunda açık kahverengi olan olan bir sebze. Protein ve vitaminler açısından son derece zengin bir sebze olan baklayı tüketmek, birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor.
Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengindir.
ISPANAK
A, B, C ve E vitaminleri yönünden oldukça zengin olan ıspanak, ayrıca doğanın demir deposu olarak biliniyor. Fosfor, iyot mineralleri ve protein konusunda da oldukça zengindir. Bu sayede vücudun direncini artırarak özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur.
Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur. Salata olarak veya yemek olarak tüketebilirsiniz.
TAZE FASULYE
Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin bir sebze olması sayesinde bedeninizde oldukça etkilidir. Haftada 2 defa tüketilmesi önerilen taze fasulyeyi, etli ve zeytinyağlı olarak tüketilmesi önerilmektedir.
Kalorisinin düşük olmasının yanı sıra yoğun lif içeriği sayesinde sindirim sistemini de oldukça rahatlatan bu sebze, kötü kolesterolün seviyelerini de düzenliyor. A vitamini içeriğinin zengin olması ise cilt ve göz sağlığını koruyor.
Lutein, zea-xantin ve beta-karoten gibi anti-oksidanlar sayesinde vücutta bulunan serbest radikallerin zararlı etkilerini yok eder, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
BROKOLİ
A, C ve E vitaminleri yönünden çok zengin olan brokoli, aynı zamanda demir, bakır, potasyum ve kalsiyum minerallerine de sahip. İster salata ister tencere yemeği olarak tüketebileceğiniz brokoliyi, haftalık beslenme sisteminize mutlaka almanız gerekiyor.
Üstelik zengin bir antioksidan kaynağı olması da bu sebzeyi eşsiz bir serbest radikallere karşı savaşçı haline getirerek, bedeninizi yenilemeyi sağlıyor.
TAZE SARIMSAK
Mevsimsel salgınlar olarak bilinen grip, nezle gibi hastalıklara karşı büyük bir koruyucunuz bulunuyor: taze sarımsak. Ayrıca tansiyon, kolesterol düşüren taze sarımsak kan sulandırıcı etkisi sayesinde pıhtılaşmayı da engelleyerek kalp damar sağlığını güçlendiriyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sayesinde aynı zamanda bedeninizi birçok virüs ve bakteriye karşı korur, enfeksiyonlarla mücadele etmenizi sağlayarak hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi görür.