Ömrünüze ömür katacak! Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı bu "yeşil besinde"

BAKLA Bakla, tazeyken yeşil kurutulduğunda açık kahverengi olan olan bir sebze. Protein ve vitaminler açısından son derece zengin bir sebze olan baklayı tüketmek, birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengindir.

ISPANAK A, B, C ve E vitaminleri yönünden oldukça zengin olan ıspanak, ayrıca doğanın demir deposu olarak biliniyor. Fosfor, iyot mineralleri ve protein konusunda da oldukça zengindir. Bu sayede vücudun direncini artırarak özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur. Salata olarak veya yemek olarak tüketebilirsiniz.