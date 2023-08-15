Omuz ağrısı deyip geçmeyin! Safra kesesinin tıkandığını haber veriyor…

Ağrılar çoğu zaman önemsenmese de çok daha ciddi bir şeyin işareti olabileceğinden, asla görmezden gelmemeniz gereken bazı durumlar vardır. Bunların başında da omuz ağrısı gelmektedir.
Uzmanlar, bunun yanlış bir bir açıda uyumanın veya çok fazla egzersiz yapmanın sonucu olabileceğini söylüyor. Ancak bazı durumlarda ciddi bir safra kesesi rahatsızlığının işareti olabilir.
Akut kolesistit, sağ omzunuza yayılmadan önce karnınızın sağ üst tarafında ani, keskin bir ağrı olarak başlar. Durum, bir sindirim suyu olan safranın safra kesesinde sıkışıp kaldığında meydana gelir.
Çoğu durumda, safrayı boşaltan bir tüpü bloke ederek birikmeye neden olan katı madde yığınları (safra taşları) görülür. Enfeksiyona yol açmadan önce tahrişe ve basınca neden olabilir.
Akut kolesistit, sepsis ve ölüm gibi komplikasyon riskleri nedeniyle potansiyel olarak ciddi bir durumdur. Genellikle istirahat, damardan verilen ilaçlar ve antibiyotiklerle hastanede tedavi edilmesi gerekir.
Akut kolesistitin tekrarlamasını önlemek için ilk tedaviden sonra bir noktada safra kesesinin alınması önerilebilir.
Bazı insanlar aşağıdakiler gibi ek belirtiler gösterebilir:
Uzmanlar, özellikle ağrı birkaç saatten uzun sürerse veya sarılık ve ateş gibi başka semptomlarınız varsa, ani ve şiddetli karın ağrısı yaşarsanız doğrudan doktora başvurmanız önerilir.
NASIL ÖNLENİR?
Akut kolesistiti önlemek her zaman mümkün değildir, ancak safra taşı riskinizi azaltarak durumu geliştirme riskinizi azaltabilirsiniz. Kolesterolün safra taşı oluşumuna katkıda bulunduğu düşünüldüğünden, safra taşı geliştirme şansınızı azaltmak için atabileceğiniz ana adımlardan biri, sağlıklı, dengeli bir beslenmeyi benimsemek ve yediğiniz yüksek kolesterollü gıdaların sayısını azaltmaktır.
Aşırı kilolu olmak, özellikle obez olmak da safra taşı geliştirme riskinizi artırır.
Bu nedenle sağlıklı beslenerek ve düzenli egzersiz yaparak kilonuzu kontrol altına almalısınız. Bununla birlikte, düşük kalorili, hızlı kilo verme diyetlerinden kaçınılmalıdır çünkü bunların safra kimyanızı bozabileceklerine ve aslında safra taşı geliştirme riskinizi artırabileceklerine dair kanıtlar vardır.