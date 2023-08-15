Omuz ağrısı deyip geçmeyin! Safra kesesinin tıkandığını haber veriyor…

Vücudumuzdaki ağrılar günlük hayatı sekteye uğratabilir ve hatta belirli hastalıkların işareti olabilir. Aslında, 40'lı yaşlarındaki kişilerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31), ağrıların kendilerini günlük yaşamlarında kısıtladığını söylüyor. Özellikle omuz bölgesindeki ağrılar safra kesenizi etkileyen ve ağrılı ve bazen ölümcül sonuçlara yol açabilen akut kolesistit belirtisi olabilir.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Ağrılar çoğu zaman önemsenmese de çok daha ciddi bir şeyin işareti olabileceğinden, asla görmezden gelmemeniz gereken bazı durumlar vardır. Bunların başında da omuz ağrısı gelmektedir.

Uzmanlar, bunun yanlış bir bir açıda uyumanın veya çok fazla egzersiz yapmanın sonucu olabileceğini söylüyor. Ancak bazı durumlarda ciddi bir safra kesesi rahatsızlığının işareti olabilir.