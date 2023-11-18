Önlenebilir tek kanser türü! %90'ı bu yüzden ortaya çıkıyor...

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklama yapan ve akciğer kanserinin önlenebilir tek kanser türü olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof.Dr. Kürşat Uzun, “Akciğer kanseri, tüm kanserler arasında önlenebilir tek kanser türüdür. Bunun için, hem aktif hem de pasif olarak sigara ve diğer tütün ürünlerine maruziyetin önlenmesi ve çevresel risk faktörlerine maruziyetin azaltılması akciğer kanseri insidansını azaltabilir ve hayat kurtarabilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:56 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Uzun, "Akciğer kanseri, dünya çapında en sık görülen ikinci kanser olup, erkeklerde en sık, kadınlarda ise ikinci en sık görülen kanserdir. Akciğer kanseri, 2020 yılında 2.2 milyondan fazla yeni akciğer kanseri vakası görülmesine ve tahmini 1,8 milyon ölüme neden olarak kanserden ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Akciğer kanseri, akciğerdeki hücreler değiştiğinde (veya mutasyona uğradığında) meydana gelir ve çoğu zaman bunun nedeni soluduğumuz tehlikeli maddelerdir. Solunan tehlikeli maddelerin başında sigara gelir. Sigara, akciğer kanserinin en yaygın nedenidir. Akciğer kanseri vakalarının yüzde 90'ının sigaraya bağlı olduğu tahmin edilir. Pasif sigara içiciliğine bağlı akciğer kanseri riski, yüzde 20 ila 30 oranında artar. Diğer faktörler arasında akciğer kanseri dışı tedaviler için radyasyon, krom, nikel, arsenik, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, asbest ve radon yer alır. Ancak akciğer kanseri, toksik maddelere maruz kaldığı bilinmeyen kişilerde de ortaya çıkabilir" dedi.



Uzun, "Akciğer kanseri, tüm kanserler arasında önlenebilir tek kanser türüdür. Bunun için, hem aktif hem de pasif olarak sigara ve diğer tütün ürünlerine maruziyetin önlenmesi ve çevresel risk faktörlerine maruziyetin azaltılması akciğer kanseri insidansını azaltabilir ve hayat kurtarabilir. Akciğer kanserinde belirtiler, genellikle kanser hücreleri vücudun diğer bölgelerine yayılana ve diğer organların düzgün çalışmasını engelleyene kadar ortaya çıkmaz. Bu nedenle, akciğer kanseri geç dönemde tespit edildiğinden tedavi etmek daha zor hale gelmektedir. Akciğer kanserinin belirtileri arasında geçmeyen öksürük, balgam, kan tükürme, kilo kaybı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yer alır. Sigara içen ve bu şikayetleri olan genellikle 35-40 yaşın üstündeki kişilerde tanı için ilk önce akciğer grafisi çekilir, daha sonra şüpheli bir şey görülürse Toraks BT ve PET istenir.